Vojska aretirala začasna predsednika države in vlade

Vojska v Maliju, ki je že avgusta lani izpeljala državni udar, je nocoj odvzela prostost predsedniku države, premieru in obrambnemu ministru prehodne vlade, je za agencijo Reuters potrdilo več diplomatskih in vladnih virov.



Predsednik Bah Ndaw, premier Moctar Ouane in obrambni minister Souleymane Doucoure so bili prepeljani v vojaško bazo Kati zunaj malijske prestolnice Bamako, so še povedali viri.



Ndaw in Ouane sta imela nalogo, da v 18 mesecih po imenovanju izpeljeta tranzicijo v civilno vladavino, ter organizirata predsedniške in parlamentarne volitve.

