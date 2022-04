Vojska opazovalcev bo gledala pod prste goljufom

V nadaljevanju preberite:

Beograjska nevladna organizacija Crta vodi misijo z več kot tri tisoč opazovalci, ki spremljajo srbske volitve že od leta 2016. Te volitve so za njih že osme, ključno pa je dolgoročno spremljanje nepravilnosti, ki se začne že mesece pred volitvami in poteka na terenu po vsej državi v obliki podrobnega spremljanja strankarskih dejavnosti in programov državnih ustanov, medtem ko je goljufij na sam volilni dan manj, kot bi si predstavljali.

Prostovoljci nevladne organizacije Crta so do četrtka pred srbsko volilno nedeljo zbrali že za okoli 500 ur pričevanj ljudi, ki so bili izpostavljeni različnim pritiskom, naj volijo na določen način. Poleg stalnega nadzora medijev, ki so ključni kanal za oblikovanje političnih sporočil, bo na volilni dan okoli 3000 opazovalcev v dveh izmenah spremljalo dogajanje na skoraj 900 voliščih po vsej državi, torej na nekaj več kot desetini vseh volilnih mest. Opazovalcev ne zanima zgolj dogajanje na voliščih, temveč tudi okoli njih, saj se po njihovih izkušnjah večina nepravilnosti ne zgodi na samem volilnem mestu.