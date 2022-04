Von der Leynova in Borrell še ta teden v Kijev

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bosta še ta teden odpotovala v Kijev na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. To je sicer že v ponedeljek zvečer napovedal slovenski premier Janez Janša, a v komisiji tega niso potrdili.

»Predsednica Ursula von der Leyen in visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell bosta ta teden odpotovala v Kijev, kjer se bosta sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. To bosta storila pred sobotno donatorsko konferenco v Varšavi,« je na twitterju zapisal glavni govorec Evropske komisije Eric Mamer.

Da bosta von der Leynova in Borrell še ta teden obiskala Ukrajino, je že v ponedeljek pozno zvečer tvitnil slovenski premier Janša. »Slovenskim diplomatom se bodo v Kijevu pridružili litovski. Tja se vrača tudi misija EU. Že ta teden bosta v Kijev odpotovala tudi predsednica evropske komisije in visoki predstavnik EU za zunanjo politiko. Slovenija je tokrat pokazala pot,« je zapisal.

Na komisiji so v ponedeljek zvečer zatrdili, da ne morejo potrditi te informacije. »O načrtih potovanj obvešča komisija, in ne predsedniki vlad držav članic,« so pojasnili.

Von der Leynova in Borrell bosta tako sledila premierom Slovenije, Poljske in Češke, ki so v Kijev odpotovali sredi marca. Ta konec tedna pa je Ukrajino kot prva predstavnica EU od začetka ruske invazije obiskala tudi predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.