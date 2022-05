8.50 Ruske sile še naprej krepijo napade na vzhodu Ukrajine

Ruske sile so po navedbah ukrajinske strani okrepile napade na vzhodu Ukrajine in pri tem osvojile nekatera območja v Donbasu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo sicer zagotovil, da se bo za Ukrajino vojna končala šele, ko bo znova zavzela vsa okupirana območja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ukrajinski generalštab je danes sporočil, da ruski vojaki nadaljujejo ofenzivo na vzhodu države z namenom prevzetja nadzora nad območji Doneck, Lugansk in Herson, da bi tako vzpostavili kopenski koridor s polotokom Krim. O napadih poročajo predvsem iz mest Severodoneck, Liman, Bahmut, Avdijivka in Kurahove. Kot so priznali, so ruski vojaki dosegli delni uspeh na območju Severodonecka.

Z območja Slovjanska pa poročajo o okrepitvi števila ruskih sil in opreme, med drugim so na območje premestili okoli 300 novih vojaških vozil.

Zelenski je v sredo v pogovoru s francoskimi študenti opozoril, da se bo vojna končala šele, ko bodo znova nadzorovali celotno državo. »Ko bomo nazaj zavzeli vse, kar nam pripada, potem bomo končali vojno,« je povedal. »Želimo si svobode v naši državi,« je poudaril.

V svojem rednem nočnem nagovoru pa je Zelenski tokrat ocenil, da opaža resen napredek pri mednarodnih varnostnih jamstvih. »Pogajamo se z vodilnimi državami sveta, da se Ukrajini povrne zaupanje v varnost za prihodnja desetletja,« je povedal.

O tem so med drugim govorili tudi na virtualnem srečanju skupine G7 v nedeljo, na katerem je sodelovala Ukrajina. »To je zdaj prvič v zgodovini naše države, da smo deležni takšnih jamstev,« je dodal.

Kot je pojasnil, gre za konkretna jamstva, saj so se jasno dogovorili o tem, kaj točno se jamči in kdo konkretno to jamči.

8.00 Von der Leynova posvarila pred neposredno grožnjo Rusije svetovnemu redu

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Tokiu na vrhu EU-Japonska posvarila pred neposredno grožnjo, ki jo Rusija predstavlja svetovnemu redu, ter pozvala Kitajsko k bolj konstruktivni drži. Na vrhu so v skupni izjavi obsodili rusko agresijo proti Ukrajini ter obljubili nadaljnjo pomoč Kijevu.

»Rusija danes predstavlja največjo grožnjo svetovnemu redu s svojo barbarsko vojno proti Ukrajini in skrb vzbujajočim paktom s Kitajsko,« je dejala Ursula von der Leyen po pogovoru z japonskim premierom Fumiom Kišido.

Kišida se je strinjal, da ruska invazija ni le evropska tema, ampak pretresa mednarodni red, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Evropskega parlamenta Charles Michel pa je poudaril pomen sodelovanja. »Naše sodelovanje v Ukrajini je kritičnega pomena v Evropi, pomembno pa je tudi v indijsko-pacifiški regiji in želimo si poglobiti naša posvetovanja o bolj odločni Kitajski,« je povedal. Prepričan je, da bi morala Kitajska stopiti v bran multilateralnemu sistemu, ki ji je prinesel veliko dobrega pri razvoju države.

V skupni izjavi so voditelji opozorili, da Rusija s svojo agresijo krši mednarodno pravo, ter pozvali, da morajo storilci vojnih zločinov odgovarjati za svoja dejanja. Zavzeli so se še za okrepitev sodelovanja na področju zagotavljanja globalne varnosti in stabilnosti. Ukrajini pa obljubili nadaljnjo politično, finančno, materialno in humanitarno podporo, so sporočili po srečanju.

Strani sta se dogovorili še o digitalnemu partnerstvu, ki se bo osredotočalo na konkurenčnost in varnost. Skupaj nameravajo okrepiti sodelovanja na področju razvoja digitalnih tehnologij, kibernetske varnosti, pretoka podatkov in umetne inteligence. Gre za prvo tovrstno partnerstvo med EU in drugo državo. Strani sta se še strinjali, da bosta izkoristili sodelovanje za okrepitev in diverzifikacijo dobavnih verig polprevodnikov.

EU in Japonska pa želita okrepiti sodelovanje tudi na drugih področjih. Tako se bosta skupaj zavzemali za prosto in odprto indijsko-pacifiško regijo. EU namerava v prihodnosti igrati aktivnejšo vlogo v regiji, ki je po besedah predsednice evropske komisije cvetoča regija, vendar se sooča tudi z napetostmi. Te so predvsem posledica uveljavljanja moči Kitajske in raketnih poskusov Severne Koreje. V skupni izjavi so tako voditelji obsodili tudi prepovedane raketne poskuse Pjongjanga.

Japonska in Evropska unija že dlje časa krepita odnose, med drugim sta leta 2019 sklenili sporazum o gospodarskem partnerstvu. Japonska pa je v nasprotju s svojo diplomatsko tradicijo zavzela tudi močno stališče glede Ukrajine in uvedla sankcije proti Rusiji, še piše AFP.

Von der Leynova in Michel bosta imela danes še delovno kosilo s Kišido. Japonski premier napoveduje, da se bo z voditeljema pogovarjal o napetostih v Južnokitajskem in Vzhodnokitajskem morju. Michel bo v petek obiskal še Hirošimo, kjer se bo poklonil žrtvam jedrske bombe.