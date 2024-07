Vprašanje dekriminalizacije splava pretresa poljsko vlado

Poljski premier Donald Tusk je danes razrešil namestnika ministra za razvoj in tehnologijo Waldemarja Slugockega, ki se ni udeležil glasovanja v parlamentu o predlogu zakona za delno dekriminalizacijo splava. Predlog so poslanci zavrnili in s tem tudi zadali udarec Tusku, ki je od prevzema položaja obljubljal liberalizacijo te zakonodaje.

Trije poslanci vladajoče Državljanske koalicije (KO) pod vodstvom Tuska, Waldemar Slugocki, Roman Giertych in Krzysztof Grabczuk, se 12. julija niso udeležili glasovanja o predlogu zakona, ki bi dekriminaliziral pomoč ženskam pri splavu. Predlog so poslanci zavrnili z 218 glasovi proti 215. Proti je glasovalo tudi več poslancev zavezništva Tretja pot, ki je del koalicije.

»To ni bilo običajno glasovanje. Poslanec Grabczuk je bil v bolnišnici, zato je opravičen. Poslanca Giertych in Slugocki bosta suspendirana,« je Tusk kmalu po glasovanju zapisal na omrežju X.

Poljski premier je nato danes poudaril, da zagovorniki liberalizacije pravice do splava ne tvorijo večine v spodnjem domu parlamenta. Ob tem je Slugockega odstavil s položaja namestnika ministra za razvoj in tehnologijo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Slugocki je sicer sporočil, da je bil med glasovanjem odsoten zaradi poslovne poti v ZDA, poroča poljska tiskovna agencija PAP. »V svojih izjavah sem večkrat poudaril potrebo po dekriminalizaciji splava. Prepričan sem, da se bo predlog vrnil v sejm in da bo dobil večino,« je dodal.

Tusk, ki je položaj prevzel decembra, je med volilno kampanjo obljubil liberalizacijo stroge poljske zakonodaje na področju splava. Na Poljskem je namreč splav dovoljen le v primeru posilstva, incesta ali če je ogroženo življenje ali zdravje nosečnice.

Na neizpolnjene obljube vlade je v Varšavi opozarjalo več tisoč protestnic in protestnikov. Zbrani so vladajoče opomnili, da so ravno po zaslugi žensk na oblasti, te pa še vedno čakajo na spremembe zakonodajnega stanja, ki ga je Tusk označil za »ženski pekel«. Nasproti večtisočglavi množici je danes stal tudi manjši shod nasprotnikov pravice do splava, piše francoska tiskovna agencija AFP.