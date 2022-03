Vprašanje večjega in močnejšega gumba

V nadaljevanju preberite:

Severnokorejskega voditelja Kim Džong Una so dolgo na karikaturah prikazovali kot neukrotljivega otroka s prstom na rdečem gumbu – in to ni bilo smešno. Tudi sam je v začetku leta 2018 odkrito izjavil, da ima rakete, ki lahko jedrsko konico ponesejo do katerekoli točke na severnoameriški celini, in dodal: »Jedrski gumb je vedno na moji mizi.«