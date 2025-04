Vrhovno sodišče ZDA ustavilo deportacijo Venezuelcev

Vrhovno sodišče ZDA je v soboto ustavilo deportacijo domnevnih članov venezuelske tolpe iz države. Medtem ko so oblasti skupini Venezuelcev, priprtih v Teksasu, sporočile, da bodo nemudoma izgnani, je sodišče odločilo, da vlada do končne sodne odločitve ne sme izgnati nikogar iz omenjene skupine pripornikov.

Oblasti so prijele več migrantov, ki jih obtožujejo pripadnosti tolpi Tren de Aragua. Kot je v petek zvečer navedla Ameriška zveza za državljanske svoboščin, so skupini, trenutno zaprti v nekem objektu v Teksasu, zagrozili, da bodo nemudoma odstranjeni v skladu z zakonom o tujih sovražnikih (AEA).

Gre za zelo star zakon iz leta 1798, ki so ga doslej uporabili le med vojno leta 1812 ter prvo in drugo svetovno vojno. Trumpova adminisrracija je ob sklicevanju nanj omenjene priseljence označila za »zavojevalce«.

Po navedbah odvetnikov so jih glede na informacije, ki so jih posredovale družine pripornikov, želeli poslati v Salvador. V podpis so dobili dokumente v angleščini, da sprejemajo izgon.

Odvetniki več predhodno deportiranih Venezuelcev so povedali, da njihove stranke niso člani Tren de Aragua, niso zagrešili kaznivih dejanj in so bili tarče predvsem zaradi svojih tetovaž.

Prejšnji teden so sicer sodniki vrhovnega sodišča vladi dovolili izgone migrantov v zapor v Salvadorju. Pogoj je, da so bili o izgonu obveščeni in da imajo možnost to odločitev izpodbijati v »razumnem« roku.

Ameriška vlada se je s salvadorskim predsednikom Nayibom Bukelejem dogovorila, da bodo ZDA pošiljale migrante v omenjeni strogo varovani zapor. V okviru dogovora, katerega podrobnosti niso znane, bo Washington plačal Salvadorju šest milijonov dolarjev letno za vzdrževanje zapora.

Skupno so ZDA v ta zapor doslej poslale več kot 200 migrantov, večinoma Venezuelcev, ki jih obtožujejo, da so člani tolpe Tren de Aragua. Ali jim je bila pripadnost tolpi dokazana, ni znano. Glede na analizo, ki jo je prejšnji teden objavil Bloomberg, pa jih 90 odstotkov v ZDA nima kazenske evidence.