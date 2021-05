Vroča in hladna vojna, obe na eni celini

V nadaljevanju preberite:

Kar nekaj let je bila pozornost Azije osredotočena na vse očitnejšo hladno vojno med Kitajsko in ZDA, hkrati pa se je zanemarjalo žareče ostanke nerazrešenega spora med Izraelci in Palestinci, ki so se v trenutku razplamteli v silovit spopad. Medtem ko se po njihovi celini pretaka kri brez upanja , da bo ubijanje že v kratkem prenehalo, se azijske države sprašujejo, katera od njih bi morala prevzeti vidnejšo vlogo pri umirjanju razmer. In na katero stran bi se morala postaviti vsaka od njih.