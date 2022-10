Vse človeštvo ni nikoli v istem čolnu

V nadaljevanju preberite:

»Zimo bomo preživeli, tudi ob najhujših scenarijih,« je francoski predsednik Emmanuel Macron pred dnevi pripravljal Francoze­ na hude mesece, ki prihajajo. Prestali jo bodo, »če se bomo mobilizirali vsi«. Kako, je po posvetu z realnim sektorjem in številnimi drugimi akterji razgrnila vlada Élisabeth Borne.

Francoska zima – brez ruskega plina in ob več zaustavljenih jedrskih reaktorjih – ne bo običajna, samo s smotrnim vedenjem bo mogoče preprečiti izpade električnega toka, je posvarila predsednica vlade Élisabeth Borne, ki je pred dnevi zbrala več kot štiristo direktorjev podjetij z domala vseh področij. Med predvidenimi ukrepi, o katerih so se strinjali, niso le manj razsvetljeni in ogrevani prostori pa tudi okrnjena zunanja razsvetljava, ampak še spodbujanje dela na domu, bonus v višini 100 evrov za vse, ki na posebni platformi ponudijo v souporabo avtomobil, za stopinjo nižje temperature v mestnih bazenih in za dve v telovadnicah, hladna voda v javni upravi (z izjemo prh), zelo konkretno je, med drugim, sprejeto, da so izložbe in reklamni panoji v temi od enih do šestih zjutraj ...