Vse je drugače kot pred letom

Če se v letu, ki mineva, ne bi obrnilo na glavo skoraj vse, kar se je lahko, bi danes v Italiji merili utrip javnega mnenja in se spraševali, kdo lahko pelje deželo v prihodnost, če ne prav Mario Draghi, nadvse uspešni, povsod spoštovani premier. Bližale bi se namreč parlamentarne volitve, ki so se Draghijevim koalicijskim partnerjem pred letom zazdele največja nevarnost. Desnica je ugotovila, da izgublja tla pod nogami. Cvetela je samo tedaj minorna stranka Bratje Italije, ki se ni pokorila Draghiju, njeni poslanci in senatorji niso dvigali rok zanj. Pokazalo se je, da je volilno telo podpiralo Giorgio Meloni, naslednico politike, ki je Italijo zavzela sto let prej z Mussolinijevim pohodom na Rim.