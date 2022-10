Vse predsednikove laži

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden bo 20. novembra praznoval 80. rojstni dan in s tem še utrdil svoj status najstarejšega najemnika Bele hiše vseh časov. Predsednikove mental­ne sposobnosti so pod drobnogledom že zaradi njegove starosti, njegove delno ali v celoti izmišljene osebne in druge zgodbe pa še povečujejo zanimanje javnosti. Naklonjeni mediji vidijo v »besednih spodrsljajih« le folkloro ljudskega politika, drugi trdijo, da mu je to pomagalo zgraditi kariero.