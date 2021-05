Vse več letalskih družb se izogiba Belorusiji

Napetost je nastala po tem, ko so beloruske oblasti v nedeljo letalo irske nizkocenovne družbe Ryanair , ki je na poti iz Grčije v Litvo letelo nad Belorusijo, prisilile, da je pristalo v Minsku. Tam so aretirale beloruskega opozicijskega aktivista in novinarja Romana Protaseviča in njegovo partnerko. Svetovni voditelji so izražali ogorčenje nad dejanjem, ki ga označujejo za državno ugrabitev in terorizem.

FOTO: Paul Faith/AFP

Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska , ki živi v izgnanstvu v Litvi, je ZDA in skupino G7 pozvala h krepitvi pritiska na oblasti v Minsku. V telefonskem pogovoru z ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Jakom Sullivanom je Tihanovska ZDA pozvala k izolaciji režima in pritisku nanj prek sankcij. Poleg tega je prosila za povabilo beloruskih »demokratičnih sil« na junijski vrh G7, ki bo v Veliki Britaniji, in predlagala organizacijo mednarodne konference za rešitev beloruske politične krize. Kot je Tihanovska danes še poudarila na twitterju in spletni aplikaciji Telegram, mora mednarodna skupnost enotno odgovoriti na nedeljsko dejanje beloruskih oblasti in zagotoviti, da bodo storilci kaznovani. Po njenem je vse, kar se zdaj dogaja, »rezultat režimske nekaznovanosti in pomanjkanja odločnega odgovora mednarodne skupnosti«. Prepričana je, da aretiranega novinarja Romana Protaseviča v Belorusiji zagotovo mučijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vse več letalskih družb v Evropi in po svetu se zaradi nedeljskega incidenta z Ryanairovim letalom v Belorusiji izogiba tej državi. Med drugim so se za to odločili pri francoski družbi Air France, nemški Lufthansi in singapurski družbi Singapore Airlines. Beloruska Belavia pa je ustavila polete v Pariz in London.Iz francoskega letalskega prevoznika Air France so sporočili, da so do nadaljnjega prekinili polete svojih letal v beloruskem zračnem prostoru. »Air France se je seznanil s sklepi evropskega sveta in do nadaljnjega ustavil lete v beloruskem zračnem prostoru. Letala, ki so že na poti, bodo spremenila načrte leta,« je ponoči sporočila družba.Za to se je odločilo tudi že več drugih evropskih letalskih podjetij, med drugim nemška Lufthansa, baltska regionalna družba s sedežem v Latviji airBaltic, skandinavski SAS, finski Finnair, nizozemski KLM in nizkocenovna letalska družba Wizz Air, navajajo tuje tiskovne agencije. Tudi singapurska družba Singapore Airlines preusmerja svoja letala, ki so namenjena v Evropo, da bi se izognila beloruskemu zračnemu prostoru. Razmere podrobno spremljajo, so sporočili.K izogibanju preletom nad Belorusijo so sicer v ponedeljek letalske družbe pozvali tudi voditelji članic EU, ki se sestajajo na vrhu v Bruslju. Zavzeli so se tudi za prepoved prometa v zračnem prostoru EU za beloruska letala in uporabo evropskih letališč. Nekaj evropskih držav je to že storilo. Litva je v ponedeljek sporočila, da ne bo dovolila nobenega vzleta ali pristanka letala, ki bi prečkalo beloruski zračni prostor. Tega pa sta na črni seznam uvrstili tudi Velika Britanija in Ukrajina.Evropska agencija za nadzor zračnega prometa Eurocontrol je v ponedeljek navedla, da je v tednu pred 19. majem v Belorusiji vzletelo, pristalo ali jo preletelo 2500 letal, ki so uporabljala zračni prostor EU. Od tega je bilo okoli 420 poletov beloruske državne družbe Belavia, ki leti v ali iz 21 mest v Uniji, navaja Eurocontrol. Danes so iz te družbe sporočili, da do konca oktobra njena letala ne bodo letela v Pariz in London. S tem so se odzvali na francosko in britansko prepoved za letala iz Belorusije, so pojasnili, navajajo tuje agencije.