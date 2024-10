Orbánova pridiga v evropskem parlamentu

»Naredimo Evropo spet veliko!« je madžarski premier Viktor Orbán v slogu Donalda Trumpa končal svoj uvodni govor v evropskem parlamentu. Sledila sta aplavz, vpitje poslancev in tudi pesem Bella Ciao, ki jo je prepevala skupina levičarjev. »To ni Evrovizija,« je predsednica Roberta Metsola opozorila poslance, naj se v evropskem parlamentu vedejo dostojno.

Orbán je predstavljal prednostne naloge madžarskega predsedovanja v drugi polovici leta. Njegovo glavno sporočilo je, da se EU mora spremeniti. Ponavljal je mantro o zaostajanju EU na področju konkurenčnosti, odsotnosti industrijske politike, preveč regulacije, krepitvi notranjega trga, širjenju trgovinske politike.

Orbán: Migranti krivi za homofobijo

Opozoril je tudi na velike težave zelenega prehoda. »Razogljičenje vodi v izgubo delovnih mest,« je dejal. Primer je avtomobilska industrija, saj kaže, da v Uniji ni načrtovanja, podnebna politika pa se izvaja brez industrijske politike.

Orbánova tema so tudi migracije. »Ilegalne migracije povečujejo antisemitizem, nasilje nad ženskami in homofobijo,« je prepričan. Edini sistem na področju migracij in azila, ki bo po njegovem mnenju deloval, so centri, tako imenovanimi hotspoti, za migrante izven EU. Vstopili bi lahko le migranti, ki so vnaprej odobreni. »Vse drugo so iluzije,« je dejal

Orbán je tudi velik zagovornik širitve EU na Zahodni Balkan. To vidi ključno vprašanje za EU, tudi geopolitično. Osredotočiti bi se morali na Srbijo. »Brez vključitve Srbije ne moremo stabilizirati Balkana,« je prepričan.

Von der Leyen: So bili Madžari kivi za sovjetsko invazijo?

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nastopila za madžarskim premierom, je, opozorila je, da nekateri še vedno za vojno ne krivijo napadalca, Putinove sle po moči, temveč napadanega, njegovo hrepenenje po svobodi. »Ali bodo krivili Madžare za sovjetsko invazijo na leta 1956, Čehe in Slovake za sovjetsko represijo leta 1968? Ali Litovce za sovjetsko ukrepanje leta 1991?« se je vprašala.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je opozorila tudi na slaba gospodarska gibanja na Madžarskem pod Viktojem Orbánom. FOTO: Yves Herman/ Reuters

Orbánu je očitala, da Madžarska spodkopava notranji trg EU, ko diskriminira evropska podjetja in jim čez noč nalaga bremena, javna naročila pa dobiva le majhna skupina upravičencev. Po BDP pa so sosednje države iz srednje Evrope prehitele Madžarsko.

Iskanje ruskih fosilnih goriv

Glede poročila Maria Drahgija o konkurenčnosti EU, s katerim Orbán rad utemeljuje pravilnost svojih analiz, je opozorila, da je nekdanji predsednik ECB in italijanski premier pozval k skupnemu načrtu za razogljičenje in rast. Madžarska pa ne spoštuje zavez EU o večji raznolikosti doba energije, temveč »išče alternativne poti za nakupe fosilnih goriv iz Rusije«.

Pri vprašanju migracij mu je očitala, da le prelaga težave na druge, da so predčasno iz zapora izpustili obsojene tihotapce, državljane Rusije pa vabijo brez dodatnega preverjanja. To da je varnostno tveganje za celotno EU. Glede tega je Orbán odgovoril, da v drugih državah EU živi veliko več Rusov, v Nemčiji, denimo, 300.000.

»In kako je mogoče, da bi madžarska vlada dovolila kitajski policiji, da deluje na njenem ozemlju? To ni obramba suverenosti Evrope. To so zadnja vrata za tuje vmešavanje,« je še opozorila Ursula von der Leyen.

V nadaljnji poslanski razpravi so predvsem poslanci z levega dela političnega spektra očitali Orbánu, da je Madžarska pod njegovo oblastjo »najbolj skorumpirana država v EU«.