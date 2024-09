Turški strelec, ki je zaslovel v Parizu, zaščitil svojo pozo

Turški strelec Yusuf Dikec je na institutu za intelektualno lastnino v Ankari vložil vlogo za zaščito komercialne uporabe poze, ki mu je na nedavnih olimpijskih igrah v Parizu prinesla svetovno prepoznavnost, je dejal njegov trener Erdinc Bilgili.

»Obveščeni smo bili o številnih poskusih registracije znamenite poze Yusufa Dikca. Ker so bile vložene brez njegove vrednosti in privolitve, smo se odločili za avtorsko zaščito. Prvo smo vložili že pred tednom dni,« je v zvezi s tem dejal Bilgili. Televizijska postaja TRT Haber je medtem poročala, da so na voljo številni izdelki, vključno z majicami, skodelicami in ovitki za mobilne telefone, ki prikazujejo »brezbrižno in samozavestno« strelsko pozo 51-letnega strelca iz Turčije.

Njegov sproščen slog streljanja z roko v žepu je očaral vplivneže

Dikec, ki je v času letošnjega največjega športnega dogodka v Franciji, skupaj z rojakinjo Sevval Ilyada Tarhan osvojil odličje srebrnega leska na mešani ekipni tekmi v disciplini zračna pištola na 10 metrov, je zavoljo svojega »sproščenega nastopa« postal glavna zvezda na socialnih omrežjih.

Yusuf Dikec med akcijo v Parizu. FOTO: Cagla Gurdogan/Reuters

Dikec je v nacionalnem strelskem središču v Chateaurouxu, ki je od francoske prestolnice oddaljeno 250 kilometrov, nosil le očala, kar je povsem običajno na strelskih tekmovanjih, številni njegovi kolegi pa med tekmo uporabljajo tudi zaščitna očala, slušalke ali glušnike in zaščitna oblačila.

Turška kolajnista Sevval Ilayda Tarhan in Yusuf Dikec. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Njegov sproščen, a v strelskih krogih prav nič nenavaden, slog streljanja z roko v žepu je očaral številne vplivneže. Med njimi tudi nesramno bogatega ameriškega poslovneža Elona Muska, sicer enega najbogatejših ljudi na svetu, od športnih junakov Pariza pa tudi Šveda Armanda Duplantisa, ki je zmago in nov svetovni rekord v skoku s palico na stadionu Stade de France ovekovečil v pozi zdaj že razvpitega turškega strelca.