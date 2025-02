Odkrita potuha Bruslja za Vučića

V nadaljevanju preberite:

Čeprav protestniki v srbskih mestih zahtevajo spoštovanje vrednot, ki so v EU temeljne in zapisane v pogodbah, denimo vladavina prava, ostaja tiha podpora Bruslja in najpomembnejših držav članic predsedniku Aleksandru Vučiću bolj ali manj neomajna.

Eden od razlogov za tiho podpiranje Vučića na Zahodu je pragmatizem. »Kakršenkoli že je, še vedno zagotavlja določeno stopnjo stabilnosti, predvidljivosti in miru na Zahodnem Balkanu,« je prevladujočo oceno opisal evropski poslanec Zelenih in poročevalec evropskega parlamenta v senci za Srbijo Vladimir Prebilič. Zato dobiva odpustke voditeljev, ker da bo brez njega še slabše.