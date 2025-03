Vučić: Vse, kar je CNN počel proti Trumpu, počne tudi proti meni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v nedavnem intervjuju za »Washington Examiner« izpostavil svojo percepcijo pristranskosti ameriškega medija CNN (Cable News Network). Vučić trdi, da CNN poroča proti njemu na podoben način, kot je poročal proti nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu.

»Moji dragi prijatelji iz Združenih držav Amerike, vi boste vse razumeli. Poglejte, kaj CNN govori, resnica je na nasprotni strani,« je izjavil Vučić, s čimer je želel ameriškim gledalcem pojasniti, da je poročanje CNN-a pristransko in da ne odraža resničnega stanja v Srbiji.

Vučić je v svoji primerjavi medijskega poročanja o njem in Trumpu poudaril, da CNN uporablja podobne taktike za diskreditacijo. »Videli boste, da delajo in govorijo vse proti meni, isto kot so govorili proti predsedniku ZDA Trumpu,« je dodal Vučić. S tem je želel izpostaviti, da se sooča z enakimi izzivi kot Trump, ko gre za medijsko obravnavo.

V zadnjem času so v Srbiji potekale obsežne demonstracije, ki so pritegnile pozornost tako domače kot tuje javnosti. Protesti so v nekaterih primerih prerasli v nasilje, kar je privedlo do uničenja lastnine in aretacij. Po besedah Vučića so demonstranti med protesti uničili 186 traktorjev, kar je povzročilo veliko materialno škodo. Kljub temu je Vučić poudaril, da so oblasti poskušale ravnati zadržano in se izogibati uporabi sile. »Nismo želeli, da bi prišlo do večjih spopadov. Na koncu smo morali aretirati 44 oseb, od katerih je bilo 13 pridržanih zaradi pijanosti ali povzročanja nasilja,« je izjavil Vučić.

Predsednik Vučić je v intervjuju za »Washington Examiner« izrazil svojo zaskrbljenost glede prihodnjih protestov in reševanja problemov v državi. Po njegovem mnenju bodo demonstracije še naprej predstavljale izziv, saj pričakuje, da se bodo pojavljali novi »Dnevi D«. Kljub temu je izrazil željo, da bi se osredotočil na gospodarski razvoj in prihodnost Srbije. Vučić verjame, da je ključ do rešitve težav v demokratičnem dialogu znotraj parlamenta. »Želim, da se osredotočimo na gospodarstvo in našo prihodnost ter da rešimo vse probleme v Skupščini na zelo demokratičen način,« je poudaril Vučić.

Vučić je tudi izpostavil, da je ponosen na zadržanost oblasti pri uporabi sile med protesti in poudaril, da srbske oblasti kljub provokacijam ohranjajo mirno in premišljeno držo, kar je po njegovem mnenju pomembno za ohranjanje stabilnosti v državi.