Kaj počnejo močni fantje iz Bosne in s Kosova, ki podpirajo Vučića

»Če bi uporabili zvočni top, ali karkoli že je to bilo, kje bliže Slaviji, tam, kjer smo stali mi, bi zagotovo bilo veliko mrtvih. Pri blagovnici Beograđanka je bilo k sreči manj gneče in so se ljudje imeli kam umakniti. Ne dvomim o tem, da je bilo uporabljeno neko sredstvo, ki oddaja zvok. Tistega, ki je uporabil oziroma naročil uporabo te naprave, je treba kazensko preganjati za poskus umora,« pravi dr. Srdjan Cvijić, predsednik mednarodnega svetovalnega odbora beograjskega centra za varnostno politiko.

Po začetnem sprenevedanju predsednika Aleksandra Vučića, da take naprave Srbija sploh nima in da je ni mogla uporabiti, je zdaj jasno, da imajo že od leta 2021 kar 16 tovrstnih naprav, a organi pregona zanikajo, da bi jih na protestu uporabili. Policisti zvočnemu topu ne rečejo orožje, ampak akustično sredstvo. Ker po srbskih zakonih tega sredstva ni dovoljeno uporabiti za razganjanje množic, notranji minister Ivica Dačić vztraja, da v ta namen ni moglo biti uporabljeno, saj žandarji in policisti sploh niso usposobljeni za zlorabo tega sredstva. Mimogrede, ko je Češka nabavila prav to sredstvo, tamkajšnji strokovni tisk ni pisal o akustičnem sredstvu, ampak o zvočnem orožju. Orožje torej neha biti orožje in postane sredstvo v tistem hipu, ko prečka srbsko mejo.