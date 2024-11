Washington dal zeleno luč za napotitev ameriških pogodbenikov v Ukrajino

Pogodbeniki bodo pomagali pri popravilih in vzdrževanju letal in druge oborožitve, in se ne bodo borili proti ruskim silam.

Galerija Pogodbeniki so potrebni, ker bodo ZDA v kratkem Ukrajini poslale lovska letala F-16 in sisteme raketne obrambe patriot. Na fotografiji helikopter z ameriškim predsednikom Bidnom na krovu. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

STA

Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna je še pred torkovimi volitvami dala zeleno luč za napotitev ameriških obrambnih pogodbenikov v Ukrajino, kjer bodo pomagali vzdrževati sodobno vojaško opremo ZDA, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na vire v Pentagonu. Viri zagotavljajo, da bodo ameriški obrambni pogodbeniki nameščeni daleč od frontne črte z Rusijo in se ne bodo borili proti ruskim silam. Tam bodo za pomoč pri popravilih in vzdrževanju letal, helikopterjev, raketnih sistemov in druge oborožitve, ki jo je Ukrajina dobila od Washingtona. Pogodbeniki so potrebni, ker bodo ZDA v kratkem Ukrajini poslale lovska letala F-16 in sisteme raketne obrambe patriot. Teh Ukrajinci sami ne bodo zmogli vzdrževati zaradi pomanjkanja tehničnega znanja, poroča med drugim televizija NBC. ZDA so Ukrajini doslej zagotovile vojaško pomoč v vrednosti več kot 60 milijard dolarjev, izvolitev Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA pa nadaljevanje pomoči postavlja pod vprašaj. Predsednik Biden bo skušal do 20. januarja, ko se bo poslovil s položaja, Ukrajini zagotoviti vso pomoč, ki jo po zakonu še lahko.