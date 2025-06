Washington je sankcije za sodnike uporabil selektivno

V nadaljevanju preberite:

Po odločitvi Washingtona, da uvede sankcije proti štirim sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi Beti Hohler iz Slovenije, je zunanja ministrica Tanja Fajon takoj napovedala, da si bodo prizadevali za aktivacijo tako imenovanega akta EU o blokiranju. Njegov glavni učinek je, da podjetja in drugi subjekti v Uniji ne smejo upoštevati ameriških sankcij in ne prenehajo sodelovati s sankcioniranimi osebami.

Pri tričlanskem senatu, ki je odločal o nalogu za prijetje izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, je povedno, da sta na seznamu kaznovanih le sodnici iz Slovenije in Benina. Tretjega sodnika, Nicolasa Guillouja iz Francije, ZDA niso kaznovale, čeprav je senatu predsedoval. Po neuradnih informacijah se je francoski veleposlanik v Haagu redno srečeval s sodnikom Guilloujem. Pariz naj bi na koncu z diplomatskimi aktivnostmi dosegel, da so ZDA njihovega sodnika izvzele iz sankcij.