Netanjahu po vojni napoveduje varnostni nadzor nad Gazo

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek napovedal, da bo Izrael po končani vojni s Hamasom za nedoločeno obdobje prevzel odgovornost za varnost na območju Gaze. Obenem je v pogovoru za ameriško televizijo ABC znova zavrnil prekinitev ognja, dopustil pa možnost premorov, ki bi omogočili dostavo humanitarne pomoči ali odhod talcev.

»Izrael bo, za nedoločeno časovno obdobje, prevzel celotno varnostno odgovornost,« je za ABC v odgovoru na vprašanje, kdo bi moral po koncu vojne vladati na območju Gaze, dejal Netanjahu. »Ko nimamo odgovornosti za varnost, se zgodi izbruh Hamasovega terorja na ravni, kakršne si nismo predstavljali,« je dodal.

V pogovoru je obenem zavrnil možnost prekinitve ognja. »Prekinitve ognja – splošne prekinitve – v Gazi ne bo brez izpustitve naših talcev,« je zatrdil. »Kar pa se tiče taktičnih, manjših premorov za kako uro, to smo že imeli. Preučili bomo okoliščine, da bi omogočili prihod humanitarnih dobrin ali odhod naših talcev,« je dejal.

Tako Združeni narodi kot več držav zaradi vse slabših humanitarnih razmer na območju oblegane Gaze čedalje intenzivneje pozivajo k prekinitvi ognja, medtem ko si ZDA prizadevajo za humanitarne premore. O »taktičnih premorih« v Gazi je izraelski premier v ponedeljek govoril tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, a morebitnega dogovora niso naznanili.

V zadnjih dneh je bilo poleg tega že večkrat odprto vprašanje, kdo bi po koncu trenutne vojne vladal v Gazi. Iz ZDA in EU prihajajo opozorila, da to ne bo mogel biti Hamas, medtem ko ta zavrača kakršnokoli možnost, da bi se odpovedal nadzoru nad območjem, ki ga izvaja od leta 2007. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sicer v ponedeljek izrazila mnenje, da v palestinski enklavi prav tako ne bi smele biti dolgoročno prisotne izraelske varnostne službe.

Izrael medtem v prizadevanjih, da onesposobi Hamas, nadaljuje in ponekod še stopnjuje ofenzivo nad Gazo, ki jo je začel po napadu skrajnega palestinskega gibanja, v katerem je ta ubil 1400 ljudi, še 240 jih je zajel za talce. Mesec dni po začetku obstreljevanja, ki mu je sledila kopenska ofenziva, je po podatkih oblasti v Gazi tam umrlo že več kot 10.000 ljudi, od tega več kot 4000 otrok.

Varnostni svet ZN je imel v ponedeljek posvetovanja za zaprtimi vrati o vojni med Izraelom in Hamasom, vendar ni nič bliže soglasju o ukrepih, kot je bil vse od napadov Hamasa na Izrael 7. oktobra, poročajo diplomatski viri. Predlog resolucije nestalnih članic varnostnega sveta v nastajanju še ni našel rdeče niti med ZDA in Rusijo.

Medtem ko se pozivi za vzpostavitev humanitarnega premirja krepijo, v ZDA pa nadaljujejo demonstracije z isto zahtevo, Washington ni pripravljen javno nasprotovati izraelskim povračilnim ukrepom, ki so po podatkih iz Gaze tam zahtevali že več kot 10.200 življenj. V napadih Hamasa na Izrael je bilo ubitih 1400 ljudi.

V varnostnem svetu so prav tako vsi z izjemo ZDA zahtevali takojšnje humanitarno premirje, k čemur bi pozvala tudi resolucija nestalnih članic, potem ko so doslej propadli poskusi dveh ruskih predlogov resolucij, enega ameriškega in enega brazilskega.

Vendar pa Rusija vztraja, da resolucija varnostnega sveta ne sme biti šibkejša, kot je bila konec oktobra sprejeta resolucija generalne skupščine. »Govorili smo o humanitarnih premorih in iskanje soglasja o tem nas zanima. Vendar ni soglasja o tem, kaj je sprejemljivo,« je novinarjem ob odhodu s posvetovanj povedal namestnik ameriške veleposlanice pri ZN Robert Wood.

»Vseh 15 članic priznava nujne humanitarne potrebe v Gazi, vendar ni soglasja o tem, kaj je možno doseči,« je povedala veleposlanica Združenih arabskih emiratov Lana Zaki Nusseibeh.

Po ZDA se medtem nadaljujejo protesti z zahtevo po premirju. V ponedeljek je več sto pripadnikov skupine Judovski glas za mir sredi dneva zavzelo okolico znamenitega Kipa svobode v New Yorku. Po 20 minutah so se razšli, vendar jim je uspelo opozoriti nase, poročajo lokalni newyorški mediji.

»Ogorčeni smo, da je z ameriškim denarjem, ameriškimi bombami in ameriško zaščito pred odgovornostjo doslej umrlo več kot 10.000 Palestincev, od tega več kot 4000 otrok,« je izjavila direktorica za organizacijo pri skupini Elena Stein. Ista skupina je konec oktobra okupirala železniško postajo Grand Central v New Yorku, kjer je bilo več aretacij, saj so ustavili promet med prometno konico.

Del uslužbencev ameriškega zunanjega ministrstva je medtem izjemno kritičen do politike vlade predsednika Joeja Bidna o Bližnjem vzhodu oziroma o vojni med Hamasom in Izraelom in so to izrazili v memorandumu, o katerem poroča medij Politico. Diplomati so med drugim razočarani, ker Washington javno ne kritizira Izraela.

Memorandum, ki sta ga sestavila in razposlala dva uslužbenca State Departmenta z izkušnjami z Bližnjega vzhoda, kaže, da ameriški diplomati vse bolj izgubljajo zaupanje v Bidnov pristop do krize. Glede na pogovore z več uslužbenci ministrstva in druga poročila odraža občutke številnih ameriških diplomatov, zlasti na srednjih in nižjih položajih, poroča Politico.