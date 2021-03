WHO bo razpravljal o varnosti cepiva AstraZenece

8.52 Janša danes na Dunaj na pogovore glede razdelitve cepiv v EU

7.55 San Francisco po več kot letu dni ponovno odprl znameniti Alcatraz

FOTO: Brittany Hosea-Small/Reuters

6.58 Ministri EU za zdravje o spoprijemanju s covidom

6.47 Odbor DZ danes o različnih interpretacijah vladnih odlokov

6.39 WHO bo danes razpravljal o varnosti cepiva AstraZenece

Premier Janez Janša se bo danes na Dunaju udeležil pogovorov o razdelitvi cepiv proti covidu-19 med članicami EU. Delovnega sestanka pri avstrijskem kanclerjuse bosta v živo udeležila še premierja Češke in Bolgarije, preko videopovezave pa še premierja Latvije in Hrvaške, so sporočili iz Janševega kabineta. Kot napovedujejo, bodo premierji omenjenih držav nadaljevali pogovore o enakopravni dostopnosti do cepiv proti covidu-19, na kar so opozorili tudi v soboto v pismu predsednici Evropske komisijein predsedniku Evropskega sveta. V tem pismu so se med drugim zavzeli tudi za čimprejšnji sklic pogovorov voditeljev članic EU na to temo.V pismu je peterica premierjev opozorila, da dobava cepiv članicam EU s strani farmacevtskih podjetij ni v skladu z dogovorjenim ključem delitve na osnovi števila prebivalcev in da določene članice unije preprosto ne bodo mogle izpolniti za drugo četrtletje zastavljenih ciljev glede cepljenja proti covidu-19. Opozorili so, da bodo med državami do poletja nastale velike neenakosti, kar pa »ni le v nasprotju z našim dogovorom, ampak tudi z duhom evropske solidarnosti«. Evropska komisija v odzivu na kritike ne priznava napak pri nabavi cepiv proti novemu koronavirusu, le težave s proizvodnimi zmogljivostmi, ki pa se jih trudijo odpraviti. Poleg tega v Bruslju izpostavljajo, da so se o razdelitvi odmerkov pogajale članice in da se članice same dogovarjajo s podjetji o konkretni dobavi.V San Franciscu v Kaliforniji so v ponedeljek prvič po več kot letu dni za turiste ponovno odprli znameniti otok z nekdanjim strogo varovanim zaporom Alcatraz, kjer je bil nekoč zaprt tudi slavni gangster iz Chicaga. Alcatraz so zaprli zaradi izbruha pandemije covida-19, zdaj pa so ga odprli v skladu s protikoronskimi ukrepi. Kapacitete trajektov, ki do nekdanjega zapora vozijo obiskovalce, so omejene na 25 odstotkov, kar pomeni, da namesto običajnih 600 zdaj vozijo po 150 potnikov, ki morajo nositi zaščitne maske in upoštevati priporočeno medsebojno varnostno razdaljo. Omejen je tudi dostop obiskovalcev do zaporniških celic.Alcatraz je čist, kot še nikoli v zgodovini, saj so vsepovsod postaje za dezinfekcijo. Prav tako so vsepovsod oznake za varnostno razdaljo. Hrane ne ponujajo ne na trajektu ne na otoku, kar je težava za številne Američane, ki brez dovolj hrane skorajda ne znajo potovati. Alcatraz je v svojih najboljših časih sprejel na dan po 5000 obiskovalcev. Trenutno je dovoljeno, da jih sprejme do največ tisoč, kar pa ne predstavlja večje težave, saj tujih turistov ni.Ministri EU za zdravje bodo danes virtualno razpravljali o spoprijemanju s pandemijo novega koronavirusa. V ospredju pozornosti so trenutno zapleti s cepivom AstraZenece, težave s proizvodnimi zmogljivostmi, bojazen pred zaostrovanjem epidemioloških razmer zaradi novih različic virusa in vprašanje cepilnih potrdil.Odbor DZ za gospodarstvo bo danes na pobudo SD, LMŠ in SAB razpravljal o negativnih posledicah različnih interpretacij vladnih odlokov, njihovega kršenja s strani predstavnikov vlade ter, kot so dodali v pobudi za sklic seje, neenake obravnave gospodarskih panog, ki jim je prepovedano opravljanje dejavnosti. Odboru v sprejetje predlagajo več sklepov.Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) s področja cepiv bodo danes razpravljali o varnosti cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca. Najnovejše podatke bodo začeli preučevati tudi na Evropski agenciji za zdravila (Ema). Generalni direktor WHOje v ponedeljek sporočil, da so tovrstne ocene rutinska praksa in da za zdaj še niso vzpostavili nobene povezave med krvnimi strdki in cepivom AstraZenece. Na to temo bo danes začel obstoječe podatke preučevati tudi varnostni odbor Eme (Prac), ki je v tesnem stiku s proizvajalcem in strokovnjaki. Za četrtek pa je sklical izredni sestanek, na katerem bodo razpravljali o morebitnih nadaljnjih korakih.Doslej je več držav, med njimi Nemčija, Francija, Španija in Italija, prekinilo cepljenje s cepivom AstraZeneca ali določeno serijo tega cepiva zaradi domnev, da povzroča krvne strdke in druge stranske učinke. Države nameravajo večinoma počakati na odločitev Eme o varnosti omenjenega cepiva za cepljenje proti covidu-19. V ponedeljek se je omenjenim državam pridružila tudi Slovenija, ko je minister za zdravje Janez Poklukar odredil začasno zaustavitev cepljenja s cepivom AstraZeneca. Kot je dejal, je svetovalna skupina sicer ugotovila, da ni utemeljenih strokovnih podlag za prekinitev cepljenja, kljub temu pa je iz previdnosti predlagala začasno zaustavitev do končne odločitve Eme. AstraZeneca je sicer navedla, da je bilo med okoli 17 milijoni cepljenih v EU in Veliki Britaniji zaznanih 15 primerov venske tromboze in 22 primerov pljučne embolije, kar da je manj od pričakovanj med splošno populacijo.