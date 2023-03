Xi Jinping je pristal v Moskvi

Kitajski predsednik Xi Jinping je prispel v Moskvo na dvodnevni obisk. To je njegov prvi obisk Moskve od ruske invazije na Ukrajino in tudi prvi obisk Rusije po štirih letih. Z državniškim obiskom je Xi prvi svetovni voditelj, ki se je srečal z Vladimirjem Putinom, odkar je mednarodno kazensko sodišče v Haagu izdalo nalog za aretacijo ruskega predsednika.

Xi je ob prihodu v Moskvo dejal, kot poroča Guardian, da sta Rusija in Kitajska »dobri sosedi in zanesljivi partnerici«. »Prepričan sem, da bo obisk ploden in bo dal nov zagon zdravemu in stabilnemu razvoju kitajsko-ruskih odnosov,« je Xi dejal na moskovskem letališču Vnukovo .

Po njegovih besedah je Kitajska pripravljena trdno stati ob strani Rusiji in se zavzemati za »pravi multilateralizem« in »multipolarnost v svetu«, ki bo temeljila na načelih Ustanovne listine Združenih narodov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski predsednik pričakuje, da bo obisk v Rusiji dal nov zagon razvoju rusko-kitajskih odnosov in strateškemu sodelovanju.

Neformalne pogovore naj bi predsednika imela danes, sledila pa bodo uradna pogajanja. Voditelja naj bi podpisala tudi skupni izjavi.

Xi ob prihodu na moskovsko letališče Vnukovo. FOTO: Anatoliy Zhdanov/AFP

Srečanje med Xijem in Putinom naj bi se začelo ob 14.30

Xija je na letališču pričakal podpredsednik ruske vlade Dmitrij Černišenko, skupaj pa sta nato pred častno stražo prisluhnila ruski in kitajski himni. Srečanje med Xijem in Putinom se bo predvidoma pričelo ob 14.30 uri po srednjeevropskem času, je naznanil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Obisk Xija je označil za izjemno pomembnega in med drugim izpostavil, da bosta predsednika v Moskvi razpravljala tudi o predlogih Pekinga za rešitev konflikta v Ukrajini.

»Tako ali drugače se bodo med pogajanji dotaknili vprašanj, ki so bila izpostavljena v pekinškem načrtu za Ukrajino, pri čemer bo Putin podal izčrpna pojasnila o ruskem stališču,« je povedal Peskov. Putin se je sicer že pred obiskom zahvalil Xiju za objektivno in nepristransko stališče Pekinga do vojne v Ukrajini.

Vladimir Putin in Xi Jinping (fotografija je arhivska). FOTO: Sergej Ilnicki/AFP

Putin je včeraj pred obiskom kitajskega kolega v Moskvi ponovno poudaril pomen rusko-kitajskih odnosov in njihov skupni cilj, zgraditev pravičnejšega večpolarnega svetovnega reda. Podobno je v nedeljo dejal Xi, ki pa je hkrati pozval k podpori vsem prizadevanjem za reševanje ukrajinske krize.

»Rusko-kitajski odnosi še nikoli niso bili tako tesni kot sedaj. Naši državi se skupaj z enako mislečimi zavzemata za pravičnejši večpolarni svetovni red, ki bo temeljil na mednarodnem pravu in ne na kakršnihkoli pravilih, ki služijo le interesom zlate milijarde,« je za Ljudski dnevnik, glasilo kitajske komunistične partije, dejal Putin.

Termin zlata milijarda se sicer nanaša na najrazvitejši del sveta, predvsem na zahodne države, pojasnjuje nemška tiskovna agencija DPA. Podobne misli je pred obiskom izrazil tudi Xi. »Mednarodna skupnost zelo jasno vidi, da nobena država na svetu ni nadrejena vsem drugim,« je dejal za časnik ruske vlade Ruska Gazeta.

Ruski predsednik je znova obtožil ZDA, da skušajo omejiti Rusijo in Kitajsko, ter se zahvalil Xiju za objektivno in nepristransko stališče Pekinga do vojne v Ukrajini.

»Pri reševanju konflikta v Ukrajini je treba spoštovati cilje in načela ustanovne listine Združenih narodov. Upoštevati je treba razumne pomisleke vseh držav na področju varnosti in podpreti vsa prizadevanja za rešitev ukrajinske krize,« pa je poudaril Xi.

Peking si že dlje časa prizadeva za vlogo mirovnika

Xijev dvodnevni obisk je njegov prvi obisk Moskve od ruske invazije na Ukrajino. Tema pogovorov bo krepitev strateškega sodelovanja in partnerstva med Rusijo in Kitajsko, pa tudi vojna v Ukrajini, saj si Peking že dlje časa prizadeva za vlogo mirovnika v konfliktu.

Kitajska, ki velja za zaveznico Rusije, ruskega napada ni obsodila, je pa Peking februarja predstavil mirovni načrt za rešitev konflikta. V njem je v 12 točkah med drugim pozval k čimprejšnjim neposrednim mirovnim pogovorom in posvaril pred uporabo jedrskega orožja. Na načrt so se kritično odzvale zahodne države z ZDA na čelu, češ da so predlogi v njem predvsem v korist Rusije.