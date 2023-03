Putin obiskal Mariupolj

Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal mesto Mariupolj na jugu Ukrajine, ki so ga ruske sile po hudih bojih zavzele maja lani. Kot so danes sporočili iz Kremlja, je Putin v mesto poletel s helikopterjem in si ga nato ogledal z avtomobilom ter govoril z ljudmi.

Kot so še sporočili, se je seznanil s potekom obnove mesta, ki je bilo lani popolnoma uničeno, poročajo tuje tiskovne agencije. Ruski mediji so objavili tudi posnetek Putina, ki v temi hodi po mestu in govori z ljudmi. Poleg njega je bil namestnik ruskega premierja Marat Husnulin, ki je predsedniku razlagal, kako poteka obnova mesta.

Mariupolj, kjer je po ukrajinskih navedbah med obleganjem lani spomladi umrlo več kot 20.000 ljudi, je že deset mesecev pod rusko zasedbo. Po oceni ZN je bilo poškodovanih 90 odstotkov zgradb v mestu, ki ga je zapustilo 350.000 ljudi, poroča BBC. Pred vojno je sicer v mestu živelo pol milijona ljudi.

Rusija naj bi začela obsežno kampanjo za obnovo mesta, v katerem naj bi po ruskih navedbah zdaj živelo 300.000 ljudi.

To je prvič, da je ruski predsednik obiskal kako mesto, ki leži na območju, ki so ga po začetku agresije zasedle ruske sile. Obiskal pa ga je le dan po tistem, ko je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za njegovo aretacijo (ICC).

Putin se je seznanil s potekom obnove mesta, ki je bilo lani popolnoma uničeno. FOTO:Alexander Ermochenko/Reuters

Včeraj minilo devet let od ruske priključitve Krima

Putin je v soboto v spremstvu najvišjih predstavnikov vojske obiskal tudi rusko mesto Rostov ter polotok Krim. Prav v soboto je minilo devet let od ruske priključitve ukrajinskega polotoka in ob obletnici so tam potekale številne slovesnosti.

Putin je na Krimu obiskal umetniško šolo, počitniški kamp za otroke ter več kulturnih projektov, kot sta Novi ruski muzej in Muzej krščanstva, poročajo ruski mediji.

ICC je v petek izdal nalog za aretacijo Putina zaradi suma, da je ruski voditelj odgovoren za nezakonite deportacije ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Zaradi podobnih obtožb je sodišče izdalo nalog tudi za komisarko ruskega predsednika za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča.

V ponedeljek v Moskvi pričakujejo kitajskega predsednika Xi Jinpinga, ki se bo v okviru tridnevnega obiska sestal tudi s Putinom. To bo prvi Xijev obisk v Rusiji po začetku vojne v Ukrajini, do njega pa bo prišlo le teden dni po tistem, ko je kitajski predsednik uradno dobil tretji mandat za vodenje države.