Za Iran proizvodnja čistejšega urana odgovor na jedrski terorizem Izraela

Osrednji iranski obrat za bogatenje urana Natanc se nahaja južno od Teherana. FOTO: Raheb Homavandi/Reuters

Senca na dunajskih pogajanjih

FOTO Maxar Technologies/Reuters

Za Veliko Britanijo, Francijo in Nemčijo obžalovanja vredna napoved

Iranski predsednikje danes izjavil, da se je Teheran za zagon naprednih centrifug in proizvodnjo do 60 odstotkov čistega urana odločil v odgovor na »jedrski terorizem« Izraela proti jedrskemu objektu v Natancu. Pa tudi zato, da bo razumel, da Iranu ne more preprečiti uporabe tehnologije.V televizijskem nagovoru je glede nedeljske eksplozije v jedrskem objektu v Natancu, za katero Teheran krivi Izrael, dejal, da je to bil jedrski terorizem, medtem ko je to, kar dela Teheran, zakonito, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Izrael ni ne potrdil ne zanikal vpletenosti v napad, a je izraelski radio poročal, da je šlo za sabotažo, ki jo je izvedla izraelska tajna služba Mosad. Žrtev v incidentu ni bilo, povzročena pa je bila škoda.Iranska tiskovna agencija Irna je sicer že v torek poročala, da je Iran Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) obvestil, da bo začel bogatiti uran do 60 odstotkov. Iranski veleposlanik pri IAEApa je na twitterju zapisal, da so začeli priprave na začetek bogatenja urana do večje čistosti in da pričakujejo, da bodo začeli proizvajati čistejši uran prihodnji teden v Natancu.Iran se bo z bogatenjem urana do 60 odstotkov približal meji 90 odstotkov obogatenega urana za vojaško uporabo. To bi bila tudi nova kršitev zavez iz mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu iz leta 2015, po katerem lahko Iran bogati uranovo rudo do 3,67 odstotka čistosti. Od januarja ga sicer bogati do 20 odstotkov.Iranska odločitev meče tudi senco na pogajanja na Dunaju o mednarodnem sporazumu o iranskem jedrskem programu, katerih cilj sta vrnitev ZDA k sporazumu in odprava sankcij proti Iranu. Izrael sicer nasprotuje oživitvi sporazuma.Rohani je danes izjavil, da želi Izrael Teheranu odvzeti vzvode na dunajskih pogajanjih, česar pa ne bodo dovolili. Poudaril je, da so se za bolj napredne centrifuge in proizvodnjo bolj čistega urana odločili zato, da bo Izrael razumel, da Iranu ne more preprečiti uporabe tehnologije.Zagotovil je, da bodo vse iranske jedrske dejavnosti miroljubne in pod nadzorom IAEA. Iran sicer trdi, da potrebuje čistejši uran za medicinske namene. Garibabadi je tako tvitnil, da bodo s čistejšim uranom »pomembno izboljšali kakovost in količino radiofarmacevtskih izdelkov«.Velika Britanija, Francija in Nemčija so danes izrazile globoko zaskrbljenost zaradi napovedi Irana o bogatenju urana do 60 odstotkov. Napoved so kot še posebej obžalovanja vredno označili, ker se je pojavila v času poskusa oživitve iranskega jedrskega sporazuma.Med iransko jedrsko krizo, ki je nastala po incidentu v Natancu, so zavrnili stopnjevanje napetosti s strani kateregakoli akterja.»V luči zadnjega razvoja dogodkov zavračamo kakršnokoli stopnjevanje s strani kateregakoli akterja in pozivamo Iran, naj dodatno ne zapleta diplomatskega procesa,« so sporočili tiskovni predstavniki zunanjih ministrstev držav, ki so leta 2015 podpisale iranski jedrski sporazum, poroča AFP.