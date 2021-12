Za požar v psihiatrični kliniki policija osumila nekdanjega bolnika

Japonska policija je za petkov požar v psihiatrični kliniki v Osaki osumila nekdanjega bolnika te klinike. 61-letnik se je zdravil v omenjeni bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je danes kritično, poročanje japonskih medijev, ki se sklicujejo na policijske vire. V petkovem požaru v četrtem nadstropju osemnadstropne stolpnice je umrlo 24 ljudi, od tega deset žensk in 14 moških. V bolnišnico so po požaru skupno odpeljali 27 ljudi, med njimi tudi domnevnega požigalca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Japonski mediji so poročali, da je večina ljudi v požaru umrla zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. Pred tem so ostali ujeti znotraj oddelka z blokiranim izhodom. Nekateri bolniki na kliniki so povedali, da so videli moškega, ki je poleg grelnika postavil papirnato vrečko z vnetljivo tekočino in jo nato brcnil, da je zagorela.

Oče zdravnika, ki vodi kliniko, je dejal, da še ne ve, ali je med mrtvimi tudi njegov sin. »Upam, da je (moj sin) varen in živ. To je vse, kar si želim,« je dejal. Dodal je, da je imel njegov sin kot zdravnik težave s številnimi pacienti, ki so želeli potrdila za prijavo v zavarovanje za primer brezposelnosti.

Osaka na zahodu Japonske je glavno gospodarsko središče in druga največja metropola v državi za širšo regijo Tokio.

Petkov požar je najhujši požar na Japonskem po požaru leta 2019 v animacijskem studiu v Kjotu, v katerem je umrlo 36 ljudi. Ta požar velja za najbolj smrtonosen nasilni zločin na Japonskem v zadnjih desetletjih. Na Japonskem, kjer veljajo strogi gradbeni standardi, so smrtonosni požari in nasilni zločini redki.

V zadnjih mesecih se je na Japonskem zgodil niz napadov na vlakih, ki so vključevali ogenj in nože. V Tokiu je 24-letni moški preoblečen v filmskega zlobneža Jokerja na noč čarovnic v vozečem vlaku zabodel sopotnico in zanetil požar v vlaku. Ta incident je navdihnil 69-letnega moškega, ki je v Kyushu na jugozahodu države poskušal na visokohitrostnem vlaku zanetiti požar. O poškodovanih takrat niso poročali.