Za vekomaj pod ledom kot po prvi vojni

Ko se je v nedeljo odlomil serak na Marmoladi, najvišji gori italijanskih Dolomitov, se je zaradi skrb zbujajočega segrevanja ozračja zganila italijanska in z njo evropska javnost. Vročina in suša, kot ju ni bilo že najmanj sedem desetletij, sta že pred nesrečo na gori za polovico zmanjšali kmetijsko proizvodnjo v Padski nižini. V petih deželah, ki so srčika italijanskega gospodarstva in kmetijstva, so razglasili izredne razmere. Omejujejo porabo pitne vode, zapirajo vodnjake, zaradi suše je upadla proizvodnja hidroelektrarn.