Začetek konca, vprašanje je, čigavega

Ko je ovrgel skoraj vse doktrine pokojnega arhitekta gospodarskih reform, se je kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping zatekel k formuli Deng Xiaopinga: K problemu pristopi z obema rokama, z eno močno udari, z drugo pa malce omili situacijo.

Potem ko je več deset tisoč prebivalcev v skoraj 20 mestih na ulicah protestiralo proti ničelni toleranci do covida-19, kar je politika, ki nosi Xijev osebni podpis, je kitajska vlada z eno roko udarila po internetu, VPN (s katerim številni Kitajci vstopajo v sicer prepovedane aplikacije in družbena omrežja) in vseh drugih metodah izogibanja cenzuri. Z drugo roko je napovedala blažitev epidemioloških ukrepov in omejitve gibanja, tako da je povečano prisotnost policije v Šanghaju in Guangzhouu v četrtek oziroma v sredo pospremila odprava zaprtja v večini mestnih četrti.