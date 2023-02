Zakaj je balon napihnjen tudi po tem, ko je bil preluknjan

V nadaljevanju preberite:

»Vse to me spominja na Severno Korejo,« je dejal Wang Jian, kitajski novinar in analitik, ki živi v ZDA. »Ta balon je nizkotehnološka naprava z velikimi ambicijami. Podoben je severnokorejski improvizirani podmornici, ki je za vsako ceno hotela vohuniti v južnokorejskih vodah. Vtis, ki ga daje balon, je, na kratko povedano, si ubog, nimaš kakšne posebne tehnologije, si pa silovito želiš igrati pomembno igro.«

To je bil komentar na incident, ki ga ameriški mediji imenujejo great balloon panic, ​velika balonska panika. Morda bi bil boljši prevod velika napihnjena panika, kajti strokovnjaki na obeh obalah Tihega oceana se strinjajo, da balon dejansko ni pomenil resne nevarnosti za ameriško varnost.