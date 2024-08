Zakaj Kitajska kaznuje Evropsko unijo s hrano

V nadaljevanju preberite:

Ko je Evropska unija prejšnji teden potrdila, da so imeli kitajski proizvajalci električnih avtomobilov precejšnjo korist od državnih subvencij, in nato objavila revidirane cene za ta vozila, se je prvo odzvalo kitajsko združenje avtomobilskih proizvajalcev, ki je vodstvo v Bruslju obtožilo, da je s tem kitajsko sodelovanje in naložbe v EU pahnilo v »velikansko tveganje in negotovost«. Vedelo se je, da bo tudi vodstvo v Pekingu odgovorilo s svojimi ukrepi, je pa zanimivo, da se je kitajsko maščevanje izognilo evropskim proizvajalcem avtomobilov in se lotilo hrane.