Zakaj so v Gorici izobesili jugoslovanske zastave?

»Želimo se odzvati na pisanje časopisa Il Piccolo, tako kot smo svoje namene pojasnili pripadnikom italijanske policijske enote, ki pri našem ravnanju niso odkrili nobenih nepravilnosti,« so na svojem profilu na facebooku uvodoma zapisali v umetniškem društvu Agorè. Ta konec tedna so namreč v okviru zaključka svoje razstave izobesili jugoslovanske razstave v središču Gorice, kjer so do zdaj imeli svoje prostore.

Goriško društvo Agorè je v začetku prejšnjega tedna odprlo antološko razstavo Ancora una – agorè for a new AGE (Še ena – agorè za novo dobo), na kateri so se umetniki z obeh strani meje predstavili s svojimi deli. Ob zaključku razstave, prejšnjo soboto, pa so se obenem tudi simbolično poslovili od svojih prostorov nasproti goriškega Trgovskega doma, kjer so domovali zadnja tri leta. Kot je ob odprtju razstave za Primorski dnevnik pojasnila predsednica društva Roberta Riva, je sicer nenavadno, da društvene prostore zapirajo ravno v letu, ko Nova Gorica in Gorica skupaj tvorita evropsko prestolnico kulture, saj jih zaradi pomanjkanja občinske podpore ne morejo več vzdrževati. V devetih letih, odkar delujejo, so po njenih besedah priredili več kot 200 dogodkov, med drugim so sodelovali tudi z novogoriškim mednarodnim festivalom Pixxelpoint.

Zastave so zaplapolale po 80 letih

Kot zaključek svoje razstave so si zamislili, da bi skozi okno, ki gleda na goriški Verdijev korzo izobesili jugoslovanske zastave z rdečo zvezdo, kar pa je nemudoma vzbudilo veliko razburjenja. O tem je takoj pisal spletni tržaški dnevnik Il Piccolo, ki je dejanje označil kot provokacijo v Gorici, goriška občina pa se je odzvala, da gre za sramotno dejanje.

Tako so jugoslovanske zastave visele čez okna občinske palače med 1. majem in 12. junijem 1945. FOTO: Agorè

V Društvu Agorè pa so pojasnili, da se za njihovo gesto skriva zanimiva zgodba, ki so jo želeli tudi na ta način predstaviti. V prostorih, kjer so domovali zadnja tri leta, je med letoma 1865 in 1956 delovala občinska uprava (pozneje se je preselila v palačo Attems). V lokalu, ki so ga najeli, so med obnovitvenimi deli pod kosom starega pohištva našli škatlo za čevlje in zavitek. V škatli so bile cigarete Drava in tobak, ki so ga izdelali v Tobačni Ljubljana med italijansko okupacijo. V zavitku pa je bilo zloženih pet različno velikih in na roko sešitih jugoslovanskih zastav.

Cigarete Drava, ki so jih našli skupaj z zastavami. FOTO: Agorè

»Hitro smo ugotovili, da se število zastav ujema s številom oken v dvorani občinskega sveta v prvem nadstropju palače. Tam so jih razprostrli med jugoslovanskim prevzemom mesta, med 1. majem in 12. junijem 1945,« so navedli. O odkritju so govorili z Markom Klavoro iz Goriškega muzeja, s katerim so se tudi dogovorili, da jim bodo predmete izročili. Glede na to, da je društvo pripravilo zgodovinsko razstavo goriških uradnih dokumentov med letoma 1945 in 1946, so jih ob 80-letnici dogodka še enkrat razprostrli na istem mestu.

Protest zaradi častnega občanstva Mussolinija

»Naša razstava je obsegala zgodovinski in umetniški del,« je za Delo povedal Anton Špacapan Vončina, umetnik, ki je član društva Agorè in ki se je s svojimi deli tudi predstavil na zadnji društveni skupni razstavi. Omenil je, da je njihovo društvo tudi politično aktivno in je bilo med pobudniki protestov za odvzem častnega občanstva Mussoliniju v italijanski Gorici. »Nezaslišano je, da ima Evropska prestolnica kulture takega častnega občana, zato pripravljamo nov protest proti temu, ki bo predvidoma 12. aprila pred občinsko palačo,« je napovedal.

V zavodu GO!2025, ki vodi dogajanje ob Evropski prestolnici kulture 2025, so povedali, da razstava društva Agorè ni bila organizirana pod njihovim okriljem.