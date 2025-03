Lahko je braniti, kar je obrambe vredno

V nadaljevanju preberite:

Razprave o tem, kako povečati pripravljenost držav na vse pogostejše ujme, naravne in druge nesreče ter na vojno grožnjo z vzhoda, so v nevarnem svetu spet moderne. Politiki, ki so še pred dobrim desetletjem fiskalne rezerve najraje iskali v obrambnih proračunih, zdaj pomisleke o smislu podvajanja vojaških izdatkov zavrnejo skoraj kot nacionalno izdajo. Medtem ko na ruski grožnji izpostavljenem severu Evrope državljanom delijo knjižice z navodili za ravnanje v vojni, se vprašajmo, kako smo pripravljeni pri nas.