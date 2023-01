Zakaj zamude pri objavi informacij o najdbi zaupnih dokumentov pri Bidnu

Bela hiša je v torek še naprej zavračala kritike in zahteve kongresnih republikancev po dodatnih informacijah glede zaupnih dokumentov iz časov, ko je bil Joe Biden podpredsednik ZDA, vendar ni znala pojasniti zamude pri objavi informacij niti razloga za njihovo razkrivanje po delih.

Tiskovni predstavnik pravne pisarne Bele hiše Ian Sams je novinarjem povedal, da Bela hiša objavlja informacije, kot se ji zdi primerno, in poskuša upoštevati tveganja pri posredovanju informacij, ki niso popolne.

»Prizadevamo si biti čim bolj pregledni in informativni za vse vas v medijih, za javnost, kolikor je to mogoče, ob spoštovanju integritete preiskave pravosodnega ministrstva,« je dejal.

Preiskava poteka že od začetka novembra lani, ko so Bidnovi pravniki odkrili prvi sveženj zaupnih dokumentov v eni od njegovih bivših pisarn.

Informacijo so potrdili letos, in to šele po tem, ko je že pricurljala v nekatere medije. Nato so z zamudo še dvakrat oziroma trikrat potrdili odkritje dokumentov v Bidnovi stanovanjski hiši v državi Delaware.

V torek je prišla v javnost še nepotrjena informacija, da je ameriška zvezna policija FBI nameravala sama prevzeti iskanje dokumentov pri Bidnu, vendar si je premislila ter zadeve pustila v rokah pravnikov Bele hiše. Domnevno zato, ker ni bilo razloga za posredovanje, saj so Bidnovi ljudje prostovoljno iskali dokumente in jih ob odkritju takoj predali Nacionalnim arhivom.

Pravosodni minister Merrick Garland je za vodenje preiskave imenoval posebnega tožilca Roberta Hura, kar je storil predvsem iz političnih razlogov. Lani je namreč za preiskavo dokumentov, ki jih je iz Bele hiše odnesel bivši predsednik Donald Trump, imenoval posebnega tožilca Jacka Smitha.

Primera sta zelo različna. Trump dokumentov ni hotel vrniti. Biden je bil po zaplembi dokumentov pri Trumpu kritičen, češ da je neodgovoren z državnimi skrivnostmi.

Medtem ko večina Američanov meni, da je bil 80-letni Biden malomaren, verjetno zaradi starosti, obenem večina sprejema argument, da bi moral po pol stoletja javne službe biti bolj odgovoren.

Bela hiša je v soboto razkrila, da so Bidnovi odvetniki štirikrat našli zaupne dokumente in uradne zapise. Najprej 2. novembra v prostorih centra Penn Biden v Washingtonu, 20. decembra v garaži predsednikovega doma v Wilmingtonu v Delawaru ter še 11. in 12. novembra v predsednikovi domači knjižnici v Wilmingtonu.

Bela hiša in Bidnovi zasebni odvetniki še vedno niso odgovorili na vprašanje, koliko dokumentov je bilo najdenih, ali obstajajo še drugi dokumenti, kaj so vsebovali in zakaj je bila javnost obveščena šele več mesecev po odkritju dokumentov.

Republikanci poudarjajo, da Bela hiša pred vmesnimi volitvami 8. novembra lani ni hotela dodatno škodovati demokratskim kandidatom. Zdaj zahtevajo dodatne preiskave in poudarjajo, da malomarno ravnanje s tajnimi dokumenti zahteva temeljite preiskave in posledice. Med drugim zahtevajo seznam vseh gostov hiše v Delawaru. Bela hiša je sporočila, da seznama nikoli ni bilo.

Dokumente že povezujejo s predsednikovim sinom Hunterjem Bidnom, ki ga bodo temeljito in javno preiskovali po odborih zaradi suma, da je izkoriščal očetov položaj podpredsednika ZDA za služenje s posli v Ukrajini in na Kitajskem. Namigujejo, da je mešetaril z državnimi skrivnostmi, kar demokrati po drugi strani očitajo Trumpu.