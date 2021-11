Zaloge riža za dolgo ljudsko vojno

V nadaljevanju preberite:

Noč čarovnic je bila v šanghajskem Disneylandu prepričljiva, ko so se med obiskovalci pojavili posamezniki v belih skafandrih. Skoraj bi jih lahko imeli za duhove, če ne bi ljudje že od prej dobro poznali zaščitnih oblačil, ki si jih zdravstveni delavci nadenejo, ko se odpravijo na prvo frontno črto, na kateri se borijo s koronavirusom.

Ker je Halloween zelo priljubljen med mladimi Kitajci, se je v Disneylandu v nedeljo zvečer zbralo skoraj 35.000 obiskovalcev. Ko so se pripravljali, da bodo preživeli noč ob ognjemetu in maskiranih junakih iz risank, so na njihove mobilne telefone prispela sporočila, da je zabaviščni park zaprt in ga ne bo mogel nihče zapustiti.

Začuda ni bilo panike, Kitajci so se že navadili na zapiranja. Kmalu se je razvedelo, da bodo lahko odšli šele, ko jih bodo testirali na covid-19, in to zato, ker je neka ženska, ki je prejšnji dan obiskala Disneyland, dobila vročino, nato pa je bila potrjena kot bolnica s covidom-19.