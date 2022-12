V nadaljevanju preberite:

»Zamujam, zamujam, zamujam! Na zelo pomemben sestanek! Nimam časa reči ne 'zdravo' ne 'nasvidenje', zamujam, zamujam, zamujam!« Tako bomo tudi mi – kot beli zajček v knjigi Alica v čudežni deželi Lewisa Carrolla – odhiteli v leto 2023 s tesnobnim občutkom, da zamujamo na vse pomembne dogodke, ki se bodo v prihodnjih mesecih zgodili, ali pa se morda ne bodo zgodili. Bomo videli ..., če ne bomo prepozno na široko razprli oči in pogumno skočili v jamo, ki vodi do vseh vprašanj in vseh odgovorov, katere bomo potrebovali v letu zajca, ki je pred nami.