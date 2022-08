Zapiranje vrat ruskim turistom razdvaja Evropo

V nadaljevanju preberite:

Vse glasnejši pozivi k sprejetju prepovedi oziroma omejitvam izdajanja vizumov za ruske turiste na ravni Evropske unije povečujejo pritisk na članice sedemindvajseterice, med njimi tudi Slovenijo, da pretehtajo različne argumente ter razjasnijo svoja stališča do tega vprašanja. V članku več o tem, v katero smer se nagiba država in kako se je razprava odvila na Finskem, kjer so danes napovedali drastično zmanjšanje števila turističnih vizumov za ruske državljane.