Zaradi ciklona v Braziliji umrlo več kot 20 ljudi

Nalivi in vetrovi, ki jih je v ponedeljek na jugu Brazilije povzročil ciklon, so zahtevali najmanj 21 smrtnih žrtev, so v torek sporočile oblasti v zvezni državi Rio Grande do Sul ter prebivalce posvarile pred nadaljnjimi poplavami in zemeljskimi plazovi. Skoraj 6000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kot je dejal guverner te zvezne države Eduardo Leite, gre za najbolj smrtonosno vremensko nesrečo, kar jih je prizadelo to regijo. Na zvezno državo je v manj kot 24 urah padlo več kot 300 milimetrov dežja, padala pa je tudi toča. Neurja so skupno prizadela 67 občin in več kot 52.000 ljudi.

Reka poplavila 85 odstotkov mesta

Skoraj 6000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. FOTO: AFP

V Mucumu, majhnemu mestu s 5000 prebivalci, kjer so našli 15 od 21 trupel, so morali na stotine ljudi rešiti s streh, potem ko je tamkajšnja reka Taquari poplavila več kot 85 odstotkov mesta. Po besedah županaje več ljudi še vedno pogrešanih. »Mesto Mucum, kot smo ga poznali, ne obstaja več,« je povedal za Radio Gaucha iz Porto Alegreja.

Na terenu je na stotine pripadnikov reševalnih služb, na območja, ki so jih odrezale poplave, pa so oblasti napotile tudi helikopterje. »Veliko družin je izoliranih, veliko ljudi je še vedno ogroženih,« je dejal minister za komunikacije Paulo Pimenta, ki namerava danes z vladno delegacijo odpotovati v regijo.

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je medtem prizadetim poslal sporočilo solidarnosti in jim zagotovil, da je zvezna vlada pripravljena pomagati.

Od četrtka naprej so napovedane nadaljnje padavine, zato oblasti svarijo pred možnostjo novih poplav. V Braziliji naj bi sicer kar 9,5 milijona ljudi živelo na območjih z veliko nevarnostjo poplav ali zemeljskih plazov, pogosto v revnih favelah.

Zvezno državo Rio Grande do Sul je sicer že junija prizadel ciklon in terjal 13 življenj, na tisoče ljudi pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.