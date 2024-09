Zaradi gozdnih požarov na Portugalskem nove evakuacije, najhuje v Aveiru

Na Portugalskem so zaradi gozdnih požarov, ki že več dni divjajo v osrednjem in severnem delu države, odredili nove evakuacije. Razmere so posebej zahtevne v mestu Arouca v okrožju Aveiro. Z več kot 40 aktivnimi požari po državi se bori približno 3900 gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nove evakuacije so izvedli v torek zvečer v občini Gondomar pri Portu. Po državi je sicer po današnjih podatkih portugalske civilne zaščite trenutno aktivnih 42 gozdnih požarov, s katerimi se spopada približno 3900 gasilcev z več kot tisoč vozili.

Razmere so posebej zahtevne v Arouci v okrožju Aveiro južno od Porta, ki so ga gozdni požari močno prizadeli. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je tam od ponedeljka zgorelo že okoli 20.000 hektarov zelenih površin.

FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

V požarih, ki so Portugalsko zajeli konec tedna, je življenje izgubilo sedem ljudi, med njimi štirje gasilci. V ponedeljek je Lizbona v okviru mehanizma civilne zaščite EU zaprosila za pomoč tudi članice povezave.

Letos se Portugalska sicer ne sooča s tako velikim številom gozdnih požarov kot v preteklih letih. Po uradnih podatkih je bilo do konca avgusta prizadetih nekaj več kot 10.000 hektarov površin, kar je najmanj po letu 2014.