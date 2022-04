Zaradi Kimovega darila »v solzah globoke hvaležnosti prebedela vso noč«

Severnokorejski vrhovni voditelj Kim Džong Un je eni najbolj znanih televizijskih voditeljic podaril stanovanje in jo označil kot »zaklad« države, je danes sporočila severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Voditeljica Ri Čun He je že vse od sredine 80. let prejšnjega stoletja prvi obraz osrednje korejske televizije.

V svoji 50-letni karieri je Ri Čun He poročala o nekaterih najpomembnejših dogodkih v Severni Koreji, od smrti prvega voditelja Kim Il Sunga leta 1994 do prvega preizkusa jedrskega orožja leta 2006.

Kim Džong Un z »narodovim zakladom« pod roko v novi zgradbi. FOTO: AFP/KCNA

Po poročanju KCNA je Kimu povedala, da je njen nov dom v luksuznem stanovanjskem kompleksu »kot hotel« in da je njena družina »v solzah globoke hvaležnosti prebedela vso noč«. Kim ji je odvrnil, da je ona eden od »zakladov« naroda.

FOTO: AFP/KCNA

Severna Koreja je sicer dokončanje stanovanjskega kompleksa napovedala pred petkovo 110-letnico rojstva Kim Il Sunga, dedka Kim Džong Una.

Sedanji voditelj je dal pobudo, da se stanovanja podarijo tistim, »ki so prispevali k blaginji in razvoju države«, je poročilo KCNA povzela francoska tiskovna agencija AFP.