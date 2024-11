Po zrušitvi betonskega nadstreška v Srbiji danes dan žalovanja

V Novem Sadu se je danes začelo tridnevno žalovanje, potem ko se je v petek na mestni železniški postaji zrušil betonski nadstrešek, pri čemer je umrlo 14 ljudi. Na državni ravni bo žalovanje danes. Reševalna akcija se je medtem končala. Doslej so identificirali 13 žrtev, stanje treh poškodovanih pa je še vedno resno.

Po navedbah novosadske policije ene žrtve, ženske, spričo poškodb še niso uspeli identificirati. Z Univerzitetnega kliničnega centra Vojvodina so medtem sporočili, da novih žrtev ni, da pa je stanje treh ljudi, ki so bili hudo poškodovani v zrušenju betonskega nadstreška, še vedno resno, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Tragedija na železniški postaji v Novem Sadu. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Srbski predsednik Aleksandar Vučić naj bi že v petek zahteval politično in kazensko odgovornost za tragedijo. K sprožitvi ustreznih postopkov je pozval višje tožilstvo v Novem Sadu in vlado. Železniško postajo so sicer nedavno obnovili, vendar pristojni trdijo, da na nadstrešku dela niso potekala, navaja srbski portal televizije N1.

Reševalna akcija se je pozno v petek končala. Zaradi nesreče je srbska vlada današnji dan razglasila za dan žalovanja na državni ravni, medtem ko je župan Novega Sada Milan Đurić v drugem največjem mestu v državi razglasil tridnevno žalovanje. Dan žalovanja so za danes razglasili tudi v Republiki Srbski v BiH.