Zaradi obilnih padavin je moralo domove zapustiti prek 900 ljudi

Dele Francije so danes zajela neurja z obilnimi padavinami, ki so povzročile poplave v šestih francoskih departmajih. Številne avtoceste in železniške proge so zaprte, domove je moralo zapustiti najmanj 900 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vremenska služba Meteo France je za šest regij v južni polovici države izdala najvišjo, rdečo stopnjo opozorila, za 34 regij pa oranžno stopnjo.

Tudi italijansko Ligurijo po obilnih padavinah prizadeli poplave in plazovi Italijansko Ligurijo so v sredo po obilnih padavinah prizadeli poplave in zemeljski plazovi. Ponekod so bile prekinjene železniške povezave, iz več krajev poročajo o poplavljenih ulicah, šole so zaprte v večjem delu te italijanske dežele na severozahodu države. Deževje se bo po napovedih nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Za celotno območje Ligurije so oblasti danes izdale oranžno raven opozorila, vremenoslovci pa napovedujejo prihod nove nevihtne fronte, ki bo dosegla severozahod Italije, in s tem dodatne padavine. V obdobju 18 ur so v Liguriji namerili 200 milimetrov dežja. Oblasti opozarjajo na veliko namočenost terena, saj je obenem v 30 dneh padlo že 650 litrov padavin na kvadratni meter, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V regiji Auvergne-Rona-Alpe je bilo treba evakuirati približno 900 ljudi. Na televizijskih posnetkih z območja je videti poplavljene avtoceste in avtomobile v vodi. Na prizadeta območja so napotili več sto gasilcev, oblasti pa so izdale nujno opozorilo, da se na poplavljena območja ne sme peš ali z avtomobilom.

Zaradi ujme je prekinjen promet na avtocesti in železniški progo med mestoma Lyon in Saint-Etienne. Državne železnice SNCF so sporočile, da vlaki med mestoma ne bodo vozili več dni. Upravljavec avtocest Vinci Autoroutes je zvečer opozoril na možne motnje na več kot 30 francoskih avtocestah.

Poplavljeni Bourg-Argental. FOTO: Sylvain Thizy/AFP

Po podatkih francoskega ministrstva za notranje zadeve je na terenu 1500 gasilcev, v več mestih pa so se oglasile sirene. Notranji minister Bruno Retailleau je v Parizu povedal, da so storili vse, da bi pomagali prizadetim ljudem.

Tudi v Parizu so bili sicer priča velikim količinam padavin. Po podatkih vremenoslovcev je v eni uri padlo več dežja kot ga običajno v dveh tednih.

»Soočamo se z razmerami, ki so po svojem obsegu brez primere,« je dejala francoska ministrica za ekološki prehod Agnes Pannier-Runacher. Po njenih besedah je ponekod v 48 urah padlo 600 milimetrov dežja. Opozorila je še, da bodo tovrstni dogodki, povezani s podnebnimi spremembami, vse pogostejši, zato se je nanje treba pripraviti.

Na ministrstvu je bila ustanovljena krizna skupina, mobilizirajo pa se tudi vse ustrezne službe, je še dejala ministrica.

V mestu Givors ob Roni je poplavilo supermarket, v katerem je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še vedno ujetih 47 ljudi. Gasilci preverjajo, kdaj bo možna evakuacija. Trgovinska veriga Carrefour je zato preventivno zaprla več svojih trgovin v Nici, Cannesu, Monaku in Antibesu.