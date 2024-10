Ob napovedi novega dežja v Bosni preventivna evakuacija

Po katastrofalnih poplavah, ki so ta konec tedna prizadele Bosno in Hercegovino, so na območjih Jablanice in Konjica oblasti ob napovedi novih obilnejših padavin v torek zvečer odredile nujno evakuacijo najbolj ogroženih prebivalcev. Noč je nato minila mirno, a deževje se bo v osrednji BiH in drugod po državi nadaljevalo tudi danes.

Civilna zaščita BiH je v torek zvečer s pomočjo reševalcev iz Hrvaške in Srbije izvedla evakuacijo najbolj ogroženih predelov na območju Jablanice in Konjica.

FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ljudi so ob napovedanih obilnejših padavinah namestili v hotele in začasna bivališča, mnogi pa so zatočišče poiskali pri sorodnikih in prijateljih.

Napoved ni obetavna

Noč je nato po poročanju sarajevskega portala Klix.ba minila mirno in brez prevelikih količin dežja. Vremenska napoved sicer še naprej ni obetavna, saj so ravno za območje Hercegovine znova napovedane močnejše padavine.

FOTO: Amel Emric/Reuters

Poplave in plazovi, ki jih je v noči na petek sprožilo močno deževje, so terjali okoli 20 življenj. Reševalci s pomočjo kolegov iz več držav, tudi Slovenije, bodo danes nadaljevali iskanje pogrešanih.