Zaradi poplav in neurja na severu Italije evakuirali več kot tisoč ljudi

Obilne padavine, ki jih je s seboj prinesel ciklon Boris, so v deželi Emilija - Romanja na severu Italije ponoči povzročile poplave in zemeljske plazove. Z domov so po izrazitem poslabšanju vremenskih razmer evakuirali več kot tisoč ljudi.

Najhuje so prizadete pokrajine Bologna, Forli, Cesena in Ravena ter Rimini, kjer šole danes ostajajo zaprte. Prekinjenih je več železniških povezav, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Skupno so z domov evakuirali okrog tisoč ljudi, od tega približno 800 iz pokrajine Ravena, 165 pa z območja Bologne. Vsi so preživeli noč v posebnih sprejemnih centrih, ki so jih zagotovile lokalne oblasti, poročanje medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Največje težave povzročajo visoki vodostaji rek. Kritično je zlasti stanje na rekah Lamone in Montone v okolici Ravene. V mestu Faenza sta bregove prestopili reki Marzeno in Lamone ter poplavili dele mesta. Poplavne vode so zaradi razlivanja reke Serio dosegle tudi središče kraja Castel Bolognese.

Mestne oblasti so ljudi na obeh bregovih naraslih rek pozvali, naj se umaknejo v višja nadstropja stavb, preložijo nenujna potovanja in se zadržujejo stran od rečnih obrežij in poplavljenih območij.

Emilijo - Romanjo so obsežne poplave prizadele že maja 2023, ko je umrlo 17 ljudi, škode je bilo za več milijard evrov.