Von der Leynova se bo na Poljskem srečala z voditelji poplavljenih držav

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen se bo v četrtek v poljskem Vroclavu sestala z voditelji Avstrije, Češke, Slovaške in Poljske, ki so jih po ciklonu Boris prizadele poplave, so danes sporočili v Bruslju.

»Predsednica von der Leynova bo obiskala ogroženo območje v Vroclavu, da bi si ogledala razmere, ki so jih povzročile nedavne hude poplave,« je v Bruslju povedala namestnica tiskovnega predstavnika komisije Arianna Podesta in dodala, da se bo von der Leynova z voditelji prizadetih držav pogovarjala o ukrepih za odziv na razmere.

Da se bo predsednica evropske komisije v četrtek mudila na Poljskem, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila tudi vlada v Varšavi. V Vroclavu se bo sestala z avstrijskim kanclerjem Karlom Nehammerjem ter s češkim, slovaškim in poljskim premierom, Petrom Fialo, Robertom Ficom in Donaldom Tuskom.

Na Poljskem FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Na Češkem in v Avstriji stekle čistilne akcije po poplavah

Na Češkem in v Avstriji, ki so ju prizadele obilne padavine in poplave, so ponekod že stekle čistilne akcije. Avstrijska vlada je tudi zagotovila dodatna sredstva za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave. Ta bo znašala milijardo evrov. Na Madžarskem se medtem pripravljajo na vrhunec poplavnega vala, na Poljskem pa narašča gladina Odre.

Po uničujočih poplavah na vzhodu Češke že potekajo prve čistilne akcije. Številne trgovine, domove in šole je preplavilo blato, na pomoč je bila napotena tudi vojska. V Jeseniku v bližini meje s Poljsko so skupnostim, ki so zaradi poškodovanih cest in porušenih mostov odrezane od sveta, s helikopterji dostavili pitno vodo in hrano.

Madžarska FOTO: Marton Monus/Reuters

Na meji z nemško zvezno deželo Saško medtem pričakujejo nadaljnji dvig gladine reke Labe. Češka vlada je članice EU zaprosila za dobavo 15.000 razvlažilnikov zraka, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na prizadetih območjih so se pojavili tudi posamezni primeri plenjenja. Policija je bila doslej seznanjena s tremi takšnimi primeri, je sporočil češki notranji minister Vit Rakušan.

Razmere se umirjajo v Spodnji Avstriji, kjer vodostaji počasi upadajo. Številne ceste so sicer še vedno zaprte, gasilci pa so imeli ponoči največ dela s črpanjem vode in varovanjem jezov. V kraju Kirchberg an der Pielach so v torek po navedbah Rdečega križa evakuirali zdravstveni dom. Razmere se umirjajo tudi na Dunaju, kjer znova normalno deluje podzemna železnica.

Venek, Madžarska FOTO: Fedja Grulovic/Reuters

Avstrijska vlada je napovedala, da bo zagotovila dodatna sredstva za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave, prek sklada za naravne nesreče. V skladu bo po novem na voljo milijarda evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V kraju Olava na Poljskem je medtem gladina reke Odre ponoči narasla za meter in pol. Mestne oblasti napovedujejo, da bo poplavni val nižji od pričakovanega, a bo verjetno trajal dlje, kot je bilo prvotno napovedano. V luči tega so preventivno okrepili tudi protipoplavno zaščito v bližnjem Vroclavu.

Na Madžarskem pa poteka najtežja faza zaščite pred poplavami, je na današnji novinarski konferenci v Budimpešti povedal premier Viktor Orbán in pojasnil, da je vrhunec poplavnega vala državo zajel ponoči. »To obdobje je najtežje. Od danes naprej bo trajalo približno teden ali osem dni,« je še dodal, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Dresden, Nemčija FOTO: Jens Schlueter/AFP

V neurju na jugu Italije umrl gasilec

Jug Italije so ponoči prizadela huda neurja. Močno deževje je med drugim zajelo dežele Apulija, Kampanija in Emilija - Romanja. V pokrajini Foggia v Apuliji so reševalci danes našli truplo 59-letnega gasilca, čigar vozilo je voda odnesla med reševanjem voznikov v težavah.

Truplo gasilca so našli v vozilu približno 700 metrov od kraja, kjer je poplavna voda prvotno zajela vozilo. V času nesreče sta bila v vozilu dva gasilca, pri čemer se je drugemu uspelo pravočasno rešiti. Rešilci so ga že odpeljali v bolnišnico, od koder naj bi ga kmalu odpustili.

V Kampanji je medtem zaradi obilnega deževja več rek prestopilo bregove. Zaradi poplav so morali večkrat posredovati gasilci.