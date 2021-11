V ZDA še epidemija zaradi predoziranja drog

Število smrti zaradi prevelikega odmerka mamil je v ZDA na letni ravni prvič preseglo 100.000. Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) poroča, da je od maja 2020 do aprila 2021 v ZDA zaradi tega umrlo 100.306 ljudi. Podatki so neuradni, vendar se je nanje že odzval tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki meni, da gre za tragičen mejnik.

Število smrti zaradi prevelikega odmerka drog je bilo tako v obdobju med majem 2020 in aprilom 2021 za kar 28,5 odstotka višje kot v istem predhodnem obdobju, še kažejo podatki CDC.

»Med napredkom proti covidu-19 ne smemo spregledati te epidemije izgub, ki je prizadela družine in skupnosti po vsej državi. Moja vlada je zavezana storiti vse, kar more, da se ta epidemija konča,« je sporočil Biden.

Po podatkih CDC je v letu 2020 zaradi prevelikega odmerka mamil umrlo 93.000 ljudi, za letošnje leto pa predvidevajo krepko čez 100.000 smrti. Število tovrstnih smrtnih primerov v ZDA narašča že dve desetletji.

Glavni razlogi so vse večja razširjenost smrtonosnega opioida fentanil in njegovo mešanje z drugimi nevarnimi drogami, v zadnjem obdobju pa tudi pandemija covida-19, zaradi katere so bili številni odvisniki še bolj izolirani in niso mogli poiskati pomoči.

Fentanil je pred petimi leti prehitel heroin kot najbolj smrtonosna droga, preprodajalci pa ga mešajo v druga mamila in zato raste tudi število smrtnih primerov zaradi kokaina in metamfetaminov.