Zaradi protivojnih komentarjev režiserka in zdravnica za več let v zapor

Ker se je zgražala nad dejanji v Ukrajini, mora režiserka za osem let v zapor, pediatrinja pa zaradi domnevnega obrekovanja ruske vojske za pet let in pol.

Galerija 68-letna zdravnica Nadežda Buyanova. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

STA

Vojaško sodišče v Moskvi je danes obsodilo 43-letno žensko na osem let zapora v kazenski koloniji, ker je na ruskem družbenem omrežju VK objavljala komentarje proti ruski agresiji v Ukrajini. Med drugim naj bi pozivala k umoru ruskega predsednika Vladimirja Putina. Krivdo je delno priznala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gledališko režiserko Anastazijo Berežinskaja je sodišče spoznalo za krivo širjenja lažnih informacij, diskreditacije oboroženih sil in opravičevanja terorizma zaradi več objav na ruskem družbenem omrežju VK. Berežinskaja se je zgražala nad ruskimi dejanji v Ukrajini ter v objavah navedla, da ruski vojaki pobijajo civiliste in uničujejo mesta s prisvajanjem ozemlja. V zvezi s Putinom naj bi pozvala k »njegovemu uničenju« in »izbrisu z obličja Zemlje«, poroča AFP. Objavila je tudi poročila o zločinih ruskih vojakov v Buči, mestu, ki so ga ruske sile zasedle ob začetku invazije na Ukrajino. Berežinskaja je ob delnem priznanju krivde zanikala obtožbo, da so bili njeni komentarji o Putinu dejansko poziv k umoru ruskega predsednika, poročanje ruskega opozicijskega spletnega portala Mediazona povzema AFP. Moskva je na podlagi strogih zakonov o cenzuri, ki so jih sprejeli ob začetku vojne v Ukrajini, sprožila več sto kazenskih postopkov proti nasprotnikom vojne v sosednji državi. Rusko sodišče je v torek na pet let in pol zapora obsodilo moskovsko zdravnico zaradi domnevnega obrekovanja ruske vojske. Pediatrinja Nadežda Bujanova naj bi med obravnavo pacienta podajala negativne izjave o ruski agresiji proti Ukrajini.