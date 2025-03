Zaradi širjenja sovraštva, dezinformacij in zlorab otrok blokirali facebook

V začetku tega tedna je Papua Nova Gvineja nenapovedano onemogočila dostop do facebooka – najbolj priljubljene družbene platforme v državi. Po navedbah ministra za policijo Petra Tsiamalilija gre za »preizkus«, s katerim hočejo omejiti širjenje sovražnega govora, lažnih informacij, pornografije in druge škodljive vsebine, poroča avstralski ABC.

Blokada se nadaljuje tudi dane in ni znano, do kdaj bo trajala. O tem niso prepričani niti papuanski mediji.

Minister Tsiamalili je pojasnil, da preizkus temelji na določilih pred kratkim sprejetega zakona o preprečevanju terorizma, ki daje policiji široka pooblastila za ukrepanje v primeru spletnih groženj, piše Pacific Local Journalism Network. Po njegovih besedah cilj ukrepa ni zatiranje svobode govora, temveč zaščita državljanov pred vsebinami, ki ogrožajo »varnost, dostojanstvo in dobrobit družbe«, piše ABC.

»Ne poskušamo zatreti svobodnega izražanja, vendar je nekontrolirano širjenje sovraštva, dezinformacij, otroške zlorabe in pornografije na platformah, kot je facebook, nedopustno,« je še dejal Tsiamalili.

Ključna platforma za javno razpravo

Facebook je osrednja platforma za javno razpravo v Papui Novi Gvineji. Uporablja ga približno 1,3 milijona ljudi, kar predstavlja polovico vseh uporabnikov interneta v državi. Za primerjavo: instagram ima le okrog 106.000 uporabnikov, piše RNZ.

Facebook je osrednja platforma za javno razpravo v Papui Novi Gvineji. FOTO: Alastair Pike/AFP

Zato je bila blokada še toliko bolj šokantna, saj ni bila niti napovedana niti usklajena z vsemi pristojnimi organi. Nacionalna agencija za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (Nicta), ki je ena ključnih institucij na tem področju, je javno priznala, da o preizkusu ni bila obveščena.

»Javno zaupanje v digitalno upravljanje temelji na preglednosti. Če hočemo, da prebivalci verjamejo v naše ukrepe, morajo biti ti usklajeni in razumljeni,« je poudaril direktor Nicte Kilakupa Gulo-Vui. Dodal je, da bo agencija o tem ukrepu razpravljala z ministrom za IKT, saj želi zagotoviti, da bodo prihodnji koraki bolj usklajeni s celotno digitalno strategijo države, še dodaja RNZ.

Ukrep je naletel na ostro nasprotovanje opozicije in medijskih organizacij. Poslanec in guverner province East Sepik Allan Bird je zatrdil, da novi zakon o terorizmu daje policijskemu ministru skoraj neomejena pooblastila. »V parlamentu sem opozoril, da je zakon preširok in omogoča zlorabe. Včeraj smo bili priča prvemu koraku – blokadi facebooka. Kaj sledi?« je zapisal Bird na facebooku.

Predsednik medijskega sveta Papue Nove Gvineje Neville Choi je ukrep označil za »zlorabo človekovih pravic« in opozoril na nevarnost politične avtokracije, piše ABC. Kritike prihajajo tudi iz civilne družbe, kjer opozarjajo, da tovrstni ukrepi lahko vodijo v trajno cenzuro.

Uporabniki družbenih omrežij so se na blokado hitro odzvali – množično so začeli prenašati aplikacije VPN in s tem obšli državno prepoved. Na facebooku so se začele pojavljati objave iz »Poljske«, »Nemčije« in »Singapurja«, v katerih so uporabniki sarkastično sporočali, da cenzura ne deluje.

Boj proti škodi – a po kateri ceni?

Blokada facebooka ima tudi resne gospodarske posledice. Predsednik Agencije za mala in srednja podjetja John Pora je opozoril, da je velik del neformalne ekonomije – od prodajalcev rabljenih vozil do manjših trgovcev – odvisen od spletne prisotnosti. »Več sto tisoč ljudi uporablja facebook za vsakodnevno preživetje. Zanje ta ukrep ni eksperiment, ampak resna grožnja,« je povedal za ABC.

Papuanska vlada vztraja, da je ukrep nujen za zaščito prebivalcev pred sovražnim govorom in dezinformacijami, ki so po navedbah oblasti vplivali tudi na porast nasilja, vključno s hudimi medplemenskimi spopadi, še piše RNZ. Toda številni domači in mednarodni opazovalci svarijo, da preveč splošni zakoni in nejasna pooblastila lahko vodijo v zlorabe. Kritiki opozarjajo, da bi se podobni ukrepi lahko kmalu uporabili tudi za utišanje političnih nasprotnikov ali novinarjev.

Papua Nova Gvineja sicer ni prva država v regiji, ki se je odločila za omejevanje facebooka – Salomonovi otoki so leta 2021 razmišljali o podobni potezi, a so po burnem odzivu javnosti načrte opustili.