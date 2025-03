Polom Krima Mercatorja v Nemčiji, na vidiku klavrn konec evropske sezone

Ko je bilo treba pokazati največ, so rokometašice Krima Mercatorja pokazale najmanj. Prvo tekmo osmine finala EHF lige prvakinj v Ludwigsburgu so že odprle slabo, nadaljevale še slabe, se na začetku drugega polčasa povsem razpadle in na koncu le malce ublažile katastrofo.

Bilo je 31:21 za nemške prvakinje, ki so vodile že za 14 zadetkov. Tudi veliki strateg Ambros Martin očitno ne more rešiti ljubljanske zasedbe pred novim bridkim koncem evropske sezone, od katere si je s precejšnjim vložkom obetala veliko, celo nastop na F4 v Budimpešti. V nedeljo Krim čaka misija nemogoče v Tivoliju.

Na prvi tekmi za uvrstitev med najboljših osem v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini so si krimovke v predmestju Stuttgarta pridelale visok zaostanek desetih golov pred povratnim obračunom čez teden dni v kultni ljubljanski dvorani Tivoli. Pri izjemno bledih slovenskih prvakinjah je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, enega manj je dosegla Ana Gros.

Tjaša Stanko je bila edina svetla točka v ekipi. FOTO: RK Krim/facebook

Skupne zmagovalke slovensko-nemškega obračuna se bodo v četrtfinalu pomerile z Györom. Madžarska ekipa je doslej šestkrat slavila v ligi prvakinj, nazadnje v minuli sezoni 2023/24.