Zasedba jedrskih elektrarn je prevzem ključne preskrbe

V Mednarodni agenciji za jedrsko varnost (IAEA) pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, generalni direktor Rafael Mariano Grossi je tudi odpotoval v turško Antalijo, kjer se pogovarjajo o ureditvi razmer. Zaprta jedrska elektrarna v Černobilu je še največja grožnja, saj je ostala brez električnega napajanja, je pa to ponudila Belorusija. Vodstvo elektrarne v Zaporožju pa mora poročati ruski vojski, ki jo je zasedla.

Glavne tri točke varnosti, ki jih je sicer IAEA razširila v sedem točk, so fizična celovitost, kar pomeni upravljanje celotne elektrarne, nemoteno delovanje varnostnih sistemov in varnost osebja, ki upravlja elektrarno. To zadnje je največja težava v Černobilu, kjer je 210 ljudi zaprtih že od 24. februarja. Černobil je na meji z Rusijo, območje je izpraznjeno zaradi znane nesreče v enem od štirih reaktorjev, zato ruska vojska ni imela težav pri prodoru skoraj do Kijeva, od koder se delavci sicer vozijo v Černobil, kjer razgradnja zaradi nesreče traja dlje in je vsaj desetkrat težavnejša kot pri načrtno ustavljeni jedrski elektrarni.