Zaušnici skrajni desnici in Macronu

Test pred predsedniškimi volitvami

Nedeljski drugi krog regionalnih volitev v Franciji je potrdil smer, ki so jo volivci nakazali pred tednom dni. Kljub visoki volilni abstinenci so lahko najbolj zadovoljni v tradicionalnih strankah in njihovih zaveznikih, medtem ko Naprej, republiki predsednikain skrajno desnemu Nacionalnemu zboru, ki sta v zadnjih letih zaznamovala nacionalno politiko, ni uspelo prepričati volivcev.Naprej, republika že po prvem krogu ni dosegla vidnega izida v nobeni od 13 regij v metropolitanski Franciji, Nacionalni zbor, ki so mu ankete dobro kazale v več kot polovici administrativnih enot, pa je lovil zmago v regiji Provansa-Alpe-Azurna obala, kjer je v prvem krogu slavil njihov kandidat. In vendar radikalni desnici ni uspel zgodovinski met. Marianija je – tudi s povezovanjem različnih struj proti radikalni politiki – v nedeljo premagal kandidat konservativnih RepublikancevKonservativni kandidati so tudi sicer zmagovalci volitev. Oblast jim je uspelo obdržati v sedmih regijah, dober rezultat bo prebujena klasična desnica zdaj poskusila pretvoriti v politični kapital še na najpomembnejših volitvah prihodnjo pomlad. Nekdanji minister, ki ostaja na čelu industrijske regije na severu države Hauts-de-France, po zmagi ni izgubljal časa za ponovno napoved vstopa v predsedniško tekmo, v kateri imata po anketah še naprej največ možnosti Emmanuel Macron in Marine Le Pen. Ambicij po dobrem nedeljskem rezultatu na desnici nista skrivala niti nekdanja ministricain nekdanji prvi mož Republikancev, ki sta dobila pariško in regijo Auvergne-Rona-Alpe.Poleg konservativcev so lahko z izidom zadovoljni tudi socialisti, slavili so v petih regijah, veliko manj pa v vrstah predsednika Emmanuela Macrona. Kot je razbrati iz različnih analiz, bo klasična desnica, ki jo je Macron poskušal absorbirati, poskusila dokazati, da predsedniška tekma ne sme biti le izbira med 43-letnim centristom in skrajno politiko. Na drugi strani gre Macronu na roke, da so regionalne volitve, ki imajo sicer drugačno dinamiko od nacionalne politike, oslabile tudi Marine Le Pen. Prav tako ostaja odprto vprašanje, ali se bo konservativcem uspelo poenotiti okoli enega samega kandidata.