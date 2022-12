Zavladalo je novo geslo: Reši se, kdor se more

V nadaljevanju preberite:

Če je kdo včeraj videl popolnoma prazen Sanlitun, pekinško ulico, na kateri se v običajnih časih življenje ne ustavi ne podnevi ne ponoči, se je gotovo vprašal, ali je partijski in državni voditelj Xi Jinping poraženec, ki bo moral slej ko prej priznati, da je bila njegova politika ničtega covida napaka in da je bila prav tako napačna njegova odločitev, da bodo v trenutku odpravljeni vsi restriktivni ukrepi, ali pa je morda genij, ki je zdaj prazne ulice in zaprta nakupovalna središča dosegel brez prepovedi gibanja.

Slab teden po odpravi vseh epidemioloških omejitev je covid-19 v Pekingu in drugih kitajskih mestih dobesedno eksplodiral. Čeprav se je življenje znova ustavilo, tokrat ni ne protestov ne spopadov med državljani in policisti. Ljudje so se po lastni volji zaprli med štiri stene, in to preprosto zaradi strahu pred okužbo, ki se širi kot nenadzorovan požar.